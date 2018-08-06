Общество Шутка о выступающих «не там» молдаванах появилась после казуса в Одессе с победителем «Лиги смеха» Капитан команды «Сборная Стояновки» Иван Люленов признался, что они перепутали корпоратив. «Сборная Стояновки» вот уже более шести лет радует зрителей своим творчеством. За это время команда пережила смену состава, побывала во многих городах Молдовы, Украины и заняла призовые места на многих конкурсах. А очень большую популярность ребята получили после недавней победы в третьем сезоне «Лиги смеха». Выходцы из села Стояновка сумели показать стальную хватку, а капитан команды Иван Люленов - железное терпение. В чем секрет успеха «Стояновки», выяснил корреспондент «Блокнота Молдовы». - Иван, благодаря вашей команде родное село Стояновка теперь стало знаменитым. Расскажите о нем. - Стояновка - маленькое село, в котором проживает чуть меньше тысячи человек. Из-за того, что большая часть жителей по национальности болгары, дети уже с детства знают три языка - болгарский, русский и молдавский, поэтому мне легко найти общий язык с любым человеком. Сейчас я особенно горжусь своей родиной - за последнее время ее территория очень изменилась, стала интересной для посещения туристами. Благодаря помощи от нашего молодого земляка Петра Турлакова, который пару лет назад уехал в Голландию и обосновал там свой бизнес, появляются благоустроенные места в окрестности, предназначенные для детей, молодежи и стариков. - Земляки не обижаются, что вы в своих номерах высмеиваете их? - Большая часть людей всё же является нашими поклонниками, и лишь некоторые могут сделать замечание, что одна из шуток была неуместной, особенно это касается политических взглядов. Раньше я старался оправдаться в свой адрес, теперь в этом не вижу смысла, так как у всех разные взгляды на жизнь. Зато мы замечаем, как буквально на глазах меняется село – например, после того, как мы прошлом году пошутили о том, что электричество в Стояновке является попеременным недавно вместо деревенского помещения с прилавками для хлеба появился самый настоящий супермакет, и даже двери в нем автоматически открываются и закрываются. Здание школы перекрасили в модный желтый цвет, и мне хочется верить, что это тоже в честь моего знаменитого пиджака (смеется). А вот вывеска модернизированного здания сельсовета так и осталась прежней – «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». - Как после вашего успеха к вам относятся в родном селе? Поблажки от примара есть? - В Стояновке наша популярность не ощущается так, как в больших городах – в Кишиневе, например, или на Украине. В селе просто зададут пару лишних вопросов, а в столице без стеснения попросят сделать селфи, найдут в социальных сетях и смело начнут знакомство. В Одессе недавно незнакомые люди окликнули прямо на улице и угостили пивом, разговорились, будто знакомы много лет. К сожалению, от примара никаких поблажек нет – как в Кишиневе «по блату» тебе никто дорогу к дому не построит. Но нужно отдать должное, что именно примар в самом начале нашей творческой карьеры поддержал нашу команду, профинансировав транспортные расходы в нашу родимую столицу на конкурс КВН, а позже оплатил и поездку на конкурс в Сочи. - Кто они – ребята из вашей команды? - Наша команда появилась еще когда мы учились в 11 классе лицея города Кантемир. Первый состав «Стояновки» - это мои одноклассники. Изначально нас было шесть человек, из прежних остались лишь я и Иван Колисниченко, с ним нас связывает дружба еще с детства. Я не сразу стал капитаном команды. Парень, который выполнял эту роль, сейчас живет в Америке, он уехал после нашего проигрыша на чемпионате КВН Молдовы в 2012 году. Тогда мы все были расстроены, никто не хотел больше играть. Сейчас нас четверо, порой ощущаем, что этого недостаточно, особенно по сравнению с количеством участников в других командах. Хотелось бы пополнения. Особенно мечтаем о девушке, но на региональных отборах пока ни одна из кандидаток не «зацепила». - Расскажите интересный случай с вашей командой на конкурсе КВН в Молдове. - В полуфинале в одной из сценок мы должны были вывести на сцену барана. Организаторы долго сопротивлялись этому, поскольку мероприятие проходило в приличном зале. Животное всё же получило свою «минуту славы», но запах за кулисами стоял жуткий – всё это время мы переживали, чтобы «рогатый» не разнес декорации. После выступления мы передали наш живой реквизит хозяину, и о его дальнейшей судьбе не знаем до сих пор. - На ваш взгляд, в чем главная проблема молдавского КВН? - В спонсировании – у многих хороших команд нет возможности участвовать в игре из-за недостатка средств. Есть проблема в информировании: немало талантливых ребят просто не владеют информацией о существующих лигах, у многих команд отсутствует уверенность в себе. Я знаю ребят, которые один раз попробовали – и решили, что они не справились. Таким образом, они завершают свою КВН-овскую карьеру, увы, так и не начав. Если бы у меня была финансовая возможность принять участие в кишиневском КВН-е как меценату, то я бы доработал организационные моменты – обратил внимание на оформление зала, декорации и постановку шоу. Необходимо сделать так, чтобы в КВН в нашей столице хотели попасть все – и участники, зрители. - Вы приняли участие и в юмористическом шоу на российском ТВ. Расскажите, что впечатлило? - Был период, когда мы активно пробовали свои силы во всевозможных конкурсах. Параллельно мы участвовали и в молдавском, и в болгарском КВН-ах, и в одесской лиге. А еще - в Comedy Баттл на канале ТНТ, оно очень отличалось от всех тех мероприятий, где мы побывали. Приятно удивило отношение ко всем конкурсантам – всем предоставлялась возможность за счет компании прилететь в Москву, поселиться в хорошую гостиницу, не отвлекаться на бытовые проблемы, а полностью погрузиться в шоу. Нам были выделены авторы, креативные продюсеры, редакторы, которые выполняли свою работу на высшем уровне – то, чего так не хватает Молдове. Мне удалось пройти два этапа, но скованность и неопытность сказались. - Как было принято решение об участии в «Лиге смеха»? - В 2015 году после победы на кишиневском КВН мы решили принять участие в Одесской лиге смеха. И всё в тот момент будто играло против нас - вместо пятерых участников отправились только трое, проблемы с транспортом на таможне и поломка ноутбука, в котором была важная информация. Наше выступление провалилось, но энергетика нашей команды настолько впечатлила организаторов шоу, что нас оставили на так называемую учебу под руководством тренера Светланы Фабрикант. За тот год мы накопили в себе силы, уверенность и опыт, с этим багажом мы отправились в высшую «Лигу смеха». - Какой момент является самым волнительным в выступлении на сцене? - «Лига смеха» – это постоянное движение, общение, адреналин. Каждый раз перед выходом на сцену – дикое волнение. Но уже после первой миниатюры оно проходит, особенно если ты знаешь, что репетиции отработаны на все сто процентов. Очень подбадривает поддержка зала. Как ни странно, но перед большой аудиторией выступать легче, чем перед десятком зрителей – смех волной доходит до сцены, это придает уверенности. - Когда в вашем образе появился знаменитый желтый пиджак? - Накануне поездки на фестиваль КВН в Курск я зашел на работу к своим кишиневским друзьям. Неожиданно пошел сильный дождь, и моя летняя одежда уже не соответствовала изменившейся погоде. Ребята предложили надеть пиджак начальника, который был на три размера больше меня. По дороге в общежитие все прохожие оглядывались на меня и громко смеялись. В таком виде я проходил еще один день, а затем отправился в Курск. Когда вышел в том пиджаке на сцену, зритель долго не мог успокоиться. Так мы поняли, что это будет нашей фишкой. Мы отлично сыграли, пиджак оказался счастливым. По возвращении в Кишинев его пришлось отдать хозяину и купить себе такой же, но уже личный атрибут. - Вы часто поете на сцене. Откуда такие вокальные данные, прекрасная игра на гитаре? - Игре на гитаре начал обучаться перед окончанием лицея, сам пишу и музыку и стихи, но на роль известного музыканта я уж точно не претендую. Это больше увлечение для души, друзей, веселой компании. Из всех песен, которые довелось исполнить на сцене, мне больше всего нравится «Boys Band Свитерс», она мне кажется очень душевной. Но наибольшую популярность набрала композиция «Последний гей» - видимо, эта тема очень актуальна в последнее время. - Как вы оцениваете свое выступление в финале, которое привело к долгожданной победе? - Накануне игры мы не спали всю ночь: у нас не было целого конкурса, который мы в итоге написали за сутки. Мне кажется, на сцене мы немного уставшие, поэтому я не очень доволен финалом. Но именно самокритичность и требовательность к самому себе придает сил вырасти профессионально до следующего конкурса. - Какие чувства одолевали в тот момент, когда со сцены вас объявили победителями? - Впервые в истории «Лиги смеха» чемпионами стали сразу две команды – наша команда и «Загорецкая Людмила Степановна». Все мы - новички телевизионного проекта, ранее нигде не мелькавшие на экранах. Услышав результат, я и капитан «Загорецкой» Виктор Розовый кинулись поздравлять друг друга. Признаюсь, что за время игры все мы стали одной большой семьей, в которой нет места зависти. - Как отпраздновали победу?

- С ребятами отмечали до пяти утра, но на следующий день меня уже ждали съемки в Кишиневе в передаче «Made in Moldova», поэтому уйти в загул нам не удалось. Наша победа в «Лиге смеха» - это только начало, да и сам титул по сути ничего не значит, хоть и очень приятный. Теперь мы играем в четвертом сезоне и самая важная задача - превзойти себя же. Выйти снова в свитерах и шутить о селе, из которого мы все родом, уже неинтересно. Надо придумывать новую фишку. Надеюсь, у нас всё получится. - За кулисами вас часто сравнивают с цыганом. Откуда такая схожесть? - Несмотря на то, что я в своих номерах часто шучу о своих цыганских корнях, сам я совсем другой национальности - молдаванин по материнской линии и болгарин по отцу. С цыганами меня связывает только то, что я как и они веду кочевую жизнь. - Будучи капитаном команды, как вы находили спонсоров для участия? У ваших конкурентов был более внушительный список меценатов. - В Молдове на самом начальном этапе нам помог примар родного села Петр Дмитриевич Малков и наш земляк Петр Турлаков. И то мы просили деньги, стесняясь, так как переговоры о финансовой поддержке – вещь довольно деликатная. В нашей стране просьбы о спонсорстве многие компании воспринимают как попрошайничество. Неоднократные отказы напрочь отбивают охоту идти на очередную встречу с местными олигархами. Зато после популярности «Стояновки» меценаты сами стали предлагать поддержку, но опять же не родные молдаване, а украинские бизнесмены. - Кого из членов жюри боитесь больше всего? - Сейчас есть переживания перед Игорем Ласточкиным, ведь он, как наш бывший тренер, знает все наши уязвимые места. Что касается нынешнего наставника команды - певицы Оли Поляковой, то нас впечатляет ее непредсказуемость. Она самовлюбленная, но я не считают это минусом. Это здорово, когда женщина любит себя и ухаживает за собой. - Наверняка, у команды случались казусы. Какой из них вам наиболее запомнился? - Однажды меня депортировали из Украины из-за переизбытка печатей в паспорте. К счастью, народный депутат Светлана Фабрикант помогла с пропиской в Одессе и пригласила выступить на корпоративе. Мы приехали, ведущий объявил нас как сюрприз, выступление прошло на ура, все посмеялись, и мы отправились в буфет отдыхать. Но тут позвонила Светлана Самуиловна: «Ребята, где вы? Именинник уже уходит!» Оказывается, мы ошиблись рестораном, и выступили не на том корпоративе. С тех пор о нас шутят, что молдаване выступают не там, где нужно. - Звездной болезнью страдаете? - Звездная болезнь как ветрянка, ею просто нужно переболеть. Мне до этого «недуга» нужно еще дорасти. Для меня лично звездами являются Гарик Харламов, Владимир Зеленский, Александр Ревва. - После такой популярности количество поклонниц увеличилось? - Да, особенно после того, как в этом году я зарегистрировал свою страничку в Instagram со статусом «Прекрасный любовник». Многие девушки задавали вопросы, как им это можно проверить. Чаще всего сообщения приходят от украинских поклонниц, которые благодарят за творчество и юмор, делают комплименты и иногда приглашают на свидания. Но до настоящего рандеву дело так и не доходит. Тем более, что мое сердце сейчас занято. - Какими качествами должна обладать ваша избранница? Какие у вас предпочтения – блондинки или брюнетки? - Некрасивых женщин не бывает, я в этом уверен. Но каждый из нас хочет особенного партнера, который бы нам подходил. Нам хочется идеальных отношений, а они могут быть, только тогда, когда оба человека подходят друг другу. И дело тут не в глупых стандартах 90-60-90 (не понимаю, кто их придумал), или цвете волос. В любовь с первого взгляда не верю, но верю в искру, которая возникает уже в ходе общения. - Вы часто находитесь на территории Украины. Есть планы переехать жить в эту страну? - Да, сейчас большую часть времени я провожу в Киеве. Украина – красивая страна, и возможностей карьерного роста в ней больше, чем на родине. Я бы хотел пожить здесь годик-два, поработать, профессионально вырасти, но об эмиграции никогда не думал, ведь всегда есть еще к чему стремиться дальше. - Как вы любите отдыхать с друзьями? - Мы собираемся в съемной квартире и поем песни под гитару. Вообще мы любим пошуметь – нам повезло, что благодаря хорошей шумоизоляции стен соседи на нас не жалуются. - Какие планы у вашей команды на ближайший год? - Нас ждет большой концертный тур - в октябре готовимся выступить в двадцати городах Украины. Сейчас усиленно работаем над этим проектом.

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