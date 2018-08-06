«День слив» Было предложено внести в официальные молдавские праздники

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, министр сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Ливиу Волконович и министр юстиции Виктория Ифтоди подписали проект решения и предложили его для публичных дискуссий, чтобы затем предложить его на голосование в парламенте Республики Молдова.

В проекте предлагается дополнить решение парламента о юбилейных днях, праздниках и днях отдыха в Республике Молдова Национальным фестивалем слив и проводить его в третье воскресенье сентября.

По мнению авторов, Национальный фестиваль слив будет способствовать представлению Молдовы как страны-лидера в выращивании сливы, повышению взаимного доверия между участниками рынка слив, появлению новых возможностей для взаимодействия и сотрудничества.

Кроме того, он будет служить в качестве платформы для внедрения передовых технологий и лучших практик и, не в последнюю очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом. Выращивание слив – это традиционная деятельность для молдаван.

В Молдове среднегодовое производство слив в период 2015-2017 гг. составило около 97,68 тыс. тонн. Ежегодно Молдова экспортирует около 35-37 тыс. тонн. Основными партнерами Молдовы по экспорту свежей сливы являются Российская Федерация, Беларусь, Украина и Румыния.