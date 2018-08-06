Как наши детские психотравмы влияют на наше родительство?

В просторах интернета гуляет шутливая фраза про то, что «лучшая вещь, которую можно сделать для ребенка, это психотерапия, начатая за два года до его рождения». Надо сказать, что она вовсе не лишена логики. Многие проблемы детско-родительских взаимоотношений берут свои истоки из детского травматического опыта самих родителей.

Детский психотравматический опыт в контексте родительства

Психологические травмы представляют собой интенсивную деструктивную комплексную реакцию на некие жизненные события/обстоятельства, с которыми не удалось справиться конструктивно. Это нечто, что человек ни изменить, ни принять не смог, а потому ситуация остается в его психике крайне болезненной и нерешенной. Психотравма подобна ране, которая не зажила, а только покрыта корочкой: она все время неясно беспокоит человека, а в случае повреждения корочки (например, всплывшее воспоминание или возникшая похожая ситуация) сильно болит и кровоточит.

Источниками психотравмы могут стать различные ситуации. В контексте формирования нас как будущих родителей, важными становятся ситуации нашего взаимодействия с собственными родителями или родительскими фигурами (в случае, если воспитывали другие люди). Психотравмирующими событиями могут стать случаи насилия — физического, психоэмоционального, сексуального, а также отвержение ребенка, жестокие наказания, авторитарное или индифферентное воспитание, сравнение ребенка с другими, отсутствие поддержки, принятия и защиты, игнорирование потребностей ребенка, нарушение личностных границ ребенка, развод родителей и др.

Как проявляется наш детский опыт в воспитании ребенка?

До рождения детей наш психотравматический опыт может не давать о себе знать явно. Однако появление ребенка актуализирует в психике модели поведения наших родителей, а также пробуждает травматический опыт нашего детства.

Существует несколько путей реализации детского опыта родителей в воспитании собственных детей.

Первый путь — продолжать делать то, что делали наши родители, несмотря на то, что в детстве мы от этого страдали (яркий пример здесь — «меня били, и ничего — человеком вырос!»). В этом случае мы дистанцируемся от собственной травмы, отрицаем существование своей боли и как бы нормализуем свой детский опыт, воспроизводя его в своем воспитании. Ведь если мы будем воспитывать своих детей иначе, значит, признаем свою детскую боль, обиду и гнев. Проблемы на этом пути проявляются в нарушении взаимоотношений с нашими детьми, а также внутреннем, сложно уловимом ощущении дискомфорта от собственных действий.

Второй путь — «я от этого пострадал, значит, никогда не поведу себя так со своими детьми». Это оборотная сторона той же травмы. К примеру, если нас воспитывали жестко и авторитарно, мы можем решить «не быть такими», и вдруг обнаруживаем, что неспособны быть твердыми с детьми, устанавливать необходимые границы. В данном случае для нас проявить твердость означает стать «таким же», чему мы можем отчаянно сопротивляться. Проблема здесь в ощущении бессилия в воспитании и лишении себя целого аспекта воспитательных инструментов.

Третий путь — проявлять разумную середину, сочетая теплоту отношений с ребенком с наличием воспитательных границ, профильтровать свой детский опыт, оставив то, что было хорошо, и отказавшись от того, что не нравилось и причиняло боль. Это наилучший путь. Однако и здесь нас может поджидать опасность: оказавшись в стрессовой воспитательной ситуации, мы вдруг, неожиданно для самих себя, начинаем вести себя в точности, как наши родители и как мы себе пообещали не вести себя с ребенком. Такие моменты сигнализируют о необходимости проанализировать свой опыт и обучиться новым моделям поведения.

Изменить сценарий…возможно?

Изменить сценарий можно! И очень полезно для мира в собственной душе и отношений со своими детьми и родителями. Если вы:

с сильными отрицательными эмоциями вспоминаете о своем детском опыте (как об отдельных ситуациях, так и в целом);

ощущаете себя неспособным по-другому строить воспитательную стратегию даже когда понимаете, что пора что-то изменить;

неожиданно для себя и как будто неконтролируемо воспроизводите модели поведения, которые вовсе не хотите воспроизводить.

Все перечисленное — повод обратиться за психологической консультацией для исследования и решения ситуации. В процессе психотерапии удастся освободиться от влияния прошлого и установить по-настоящему глубокий и надежный контакт со своими детьми.