На молдавском рынке снижение цен на овощи в течение июля составило до 60%

По состоянию на конец июля 2018 года на молдавском рынке фиксируется значительное снижение цен на местные овощи.

Участники рынка отмечают, что падение цен наблюдалось постоянно в течение всего июля. Сокращение варьируется от 25% до 60% для основных овощей, таких как помидоры, огурцы и сладкий перец, передает moldovanews.md со ссылкой на fruit-inform.com.

В результате мониторинга цен производителей плодоовощной продукции Молдовы отмечается, что помидоры тепличные красные круглые продаются по цене 4 лея/кг ($0.24/кг), снижение составляет около 40% по сравнению с началом июля, когда они продавались по 7 леев/кг ($0.42/кг). Помидоры тепличные розовые в конце месяца производители реализовывали по цене 5-6 леев/кг ($0.30-0.36/кг) или почти на 60% меньше, чем в начале месяца, когда они стоили 12-13 леев/кг ($0.72-0.78/кг). Цена огурцов тепличных пупырчатых коротких упала на 50% — они стоят от 3 до 5 леев/кг ($0.18-0.30/кг) по сравнению с 6-7 леев/кг ($0,36 — 0.42/кг) в начале июля. Сладкий красный и желтый импортный перец теперь продается по 15 леев/кг ($0,90/кг), что примерно на 25% меньше чем в начале июля. А перец сладкий зелёный тепличный местного производства продается в диапазоне 5-6 леев/кг ($0,30-0,36/кг) или на 30% дешевле в начале этого месяца, когда цена составляла 7-8 леев/кг ($0,42 — 0,48/кг).

Производители отмечают, что на местном рынке цены будут продолжать снижаться в течение августа, они объясняют это увеличением сбора урожая овощей в открытом поле и не очень высоким спросом со стороны потребителей.