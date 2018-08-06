Почему в Молдове дети грабят, насилуют и убивают

В первом семестре 2018 года в Молдове зафиксировано снижение количества уголовных дел, возбужденных против несовершеннолетних. – их было 309, в то время как за аналогичный период 2017 года было зафиксировано 358 случаев.

Как сообщают прокуроры, большинство уголовных дел на несовершеннолетних было возбуждено по факту кражи – 184 случая. Но есть и куда более страшные вещи: например, дети совершили за этот период три убийства, 32 ограбления, шесть преступлений сексуального характера, три случая умышленного нанесения телесных повреждений.

В Генеральной прокуратуре эту проблему называют «тревожной».

- 10% от общего числа преступлений, содеянных несовершеннолетними, относятся к лицам, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. Согласно статистике, возраст совершения преступлений снижается. Ситуация становится еще более тревожной в условиях, когда преступления совершаются повторно, - говорят в генпрокуратуре.

В ведомстве указывают на недостаточный присмотр родителей за своими детьми, на условия, в которых воспитываются дети, на деградацию моральных и духовных ценностей. Генпрокуратура напоминает о том, что негативное влияние на эмоциональное состояние ребенка может также оказать информация, которую он получает при неконтролируемом использовании интернета, просмотре фильмов и передач, пропагандирующих насилие.

Теперь еще раз давайте осмыслим эти данные: выходит, что убийцы в Молдове становятся еще моложе… В таких условиях вряд ли утешат данные о снижении количества преступлений, содеянных несовершеннолетними. Что может послужить для ребенка причиной столь жестоких, противозаконных действий – например, убийства или избиения? Решили узнать у психолога.

- Часто преступления, на которые идут дети, связаны с какой-то семейной историей, - заявил корреспонденту «Комсомольской правды» психолог-консультант Дмитрий Яким. – Дети, которые получают достаточное внимание в семье, вряд ли будут совершать подобное.

- Недостаток внимания, насколько я понимаю, связан еще и с феноменом миграции: дети зачастую растут одни, пока родители находятся на заработках за границей. Есть такая связь?

- Безусловно. Но причины, на самом деле, бывают разные: иногда родители, по каким-то причинам, не считают нужным уделять внимание своим детям. Именно родитель изначально должен быть своего рода «стоп-краном» для ребенка. Ребенок в любом случае пытается вести себя как-то вызывающе – просто проявляется это у детей по-разному и в разных возрастах. Родитель должен вовремя и адекватно на это отреагировать: мягко остановить, настоять на своем. Бывает и другое: когда родитель сам позволяет ребенку вести себя плохо, тогда тоже случаются неприятности. И если последний не может справиться со своими импульсами, то он, ведя себя агрессивно, может таким образом разряжаться.

- Как с этими импульсами справляться?

- Вовремя их подмечать! Визиты к детскому психологу тоже могут стать выходом, но не надо забывать, что главный психолог для ребенка – это его родители.