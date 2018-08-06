Игорь Додон отправляется в "Каноссу"

Давным-давно, почти тысячу лет назад, германский император Генрих IV из-за своей политики впал в немилость Папы римского. Дело дошло до того, что монарх оказался на волоске от отлучения от церкви. Дабы не лишиться перспектив узреть Врата Рая и избежать хаоса в своем государстве, Генрих отправился к понтифику с просьбой о мире. Для того, чтобы задобрить Папу, императору пришлось пройти часть пути в грубой одежде босиком, а потом еще пару дней стоять перед вратами замка.

В общем, это были те еще трудные переговоры, и с тех пор выражение "идти в Каноссу" запомнилось всей Европе. Это к тому, что иногда за политику государства приходится персонально отвечать...

Вернемся в современность, в нашу солнечную Молдову. Не так давно, в 2014 году, власти подписали соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. И тут же последовало "отлучение" Молдовы от российского рынка в виде введения чувствительных пошлин. Конечно, это не запрет попасть в Рай, но, согласитесь, тоже весьма неприятно, учитывая солидный размер рынка России в нашем экспорте.

Прошедшие с того момента четыре года лишь подтвердили, что пошлины наносят заметный урон и без того не процветающей молдавской экономике. Однако правящей власти на это почему-то наплевать, что говорит либо о ее недальновидности, либо - равнодушии к финансовому состоянию своей страны. Похоже, единственным, кого такая ситуация обеспокоила, оказался президент Игорь Додон. Он первым поднял вопрос снятия торговых ограничений во время встречи с российским руководством и добился начала переговоров на эту тему.

Скорее всего, эти переговоры будут весьма непростыми, учитывая раздраженность Москвы нашей Евроассоциацией. Но благополучие Молдовы бесценно, и ради него должно состояться "хождение в Каноссу"...

Роман Арделяну