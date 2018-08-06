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Чубашенко: Протесты правой оппозиции 26 августа - заведомо партийная, геополитическая и априори безрезультатная акция
06.08.2018

Вице-председатель "Нашей партии" (НП) Дмитрий Чубашенко не собирается участвовать в протестах правой оппозиции 26 августа, считая их заведомо "партийной, геополитической и, априори, безрезультатной акцией".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал в понедельник в facebook, что "идти на этот протест не видит смысла".

"Тон в протестных призывах PAS-DA продолжает задавать группа лиц из окружения Майи Санду (лидер PAS). Сторонники же "Платформы DA" - люди более органичные и приземленные, развернули самую настоящую кампанию в отношении моих коллег с категорическими вопросом и требованием: "Почему вы не хотите прийти на протест? Вы обязаны прийти на протест!", - сообщил Чубашенко, подчеркнув, что "никому из правых ничем не обязан".

"Если они хотят расширить социальную базу своего протеста (сегодня выглядящий узкопартийным, местами ксенофобской, "резьбой"), то должны хотя бы начать что-то для этого делать. Иначе претензии к сторонникам других взглядов, которых PAS-DA ранее объявили "токсичными", и с которыми юридически обязались не сотрудничать, выглядят шизофренически", - считает он.


 
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