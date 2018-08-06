Школьники вынуждены рисковать жизнью на центральной улице Кишинева, - Татьяна Сорочан

Молодая мама высказала озабоченность дорожной проблемой, связанной с отсутствием тротуаров на центральной улице Кишинева.

На улице Ивана Заикина расположены несколько учебных и дошкольных заведений – лицей «Георгий Менюк», детские сады №127 и №66. И наиболее часто обсуждаемой проблемой между родителями школьников и дошколят стал опасный участок дороги, по которой сотни детей с риском для жизни добираются на занятия и возвращаются домой. Татьяна Сорочан более подробно рассказала «Блокноту Молдовы» о сложившейся ситуации.

- Улица Ивана Заикина – это участок, который связывает центр нашего города с сектором Рышкановки, через него ежедневно проезжают сотни машин. И без того узкая дорога местами в пробоинах.

Пешеходы в часы пик вынуждены идти по грунтовым обочинам, по лужам и грязи, уступая асфальтированную дорогу автомобилям. В некоторых местах даже обочины отсутствуют из-за густых зарослей кустарников и деревьев, поэтому жители микрорайона, школьники и маленькие дети шагают по проезжей части. У меня двое маленьких девочек, и на этой территории я вожу их за руку, боюсь хаоса транспортного движения, - пояснила Татьяна.

Да и водителям нелегко - то и дело из темноты возникают одиночные маленькие фигурки или группы дошколят. Они шалят, рискуя попасть под колеса проезжающих авто. Страдания автомобилистов и пешеходов можно избежать при грамотном подходе к решению обустройства этого участка. Татьяна предложила руководству Кишинева обратить внимание на проблемную зону в центре города. Необходимо обустроить пешеходную зону и тротуары для того, чтобы дети могли безопасным способом добираться в школу или садик.