Власти назвали официальное число погибших граждан Молдовы в ДТП в Калуге

В ряде молдавских СМИ в понедельник появилась информация о том, что число граждан Молдовы, погибших в ДТП в Калужской области, увеличилось до семи человек — якобы скончалась еще одна женщина, которая находилась в тяжелом состоянии в больнице. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы опровергли эту информацию, подчеркнув, что гражданка Молдовы жива.

"Это неправда, что число граждан Молдовы, погибших в ДТП в Калуге, увеличилось до семи. Информация, которая появилась в ряде СМИ о том, что в больнице скончалась еще одна гражданка Молдова, ложная. Женщина не умерла. Она находится в тяжелом состоянии, но жива", — заявила Sputnik пресс-секретарь Гениспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Лилиана Пушкашу.

По ее словам, исходя из последней информации, четверо граждан Молдовы будут выписаны из больницы во вторник, 7 августа. "Их привезут домой. В остальных случаях все зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей", — подчеркнула собеседница.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.