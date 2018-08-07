Огромного медведя от парня в голубом жители Кишинева назвали самым бесполезным подарком девушке

Перевозка огромного плюшевого медведя удивила жителей столицы.

Молодой человек в голубой футболке за рулем усадил позади себя двухметрового плюшевого мишку. В таком виде парень и повез дорогую игрушку по Кишиневу.

- Миша едет к Маше, - написала в паблике chisinau.fail увидевшая необычного пассажира мотороллера Вероника.

Многие кишиневцы сочли такой подарок ненужной тратой денег. «Это самая бесполезная вещь, которую дарят девушкам глупые, без всякой фантазии и неоригинальные парни», «На мотоцикле прокатит, медведя подарит - да он бьёт наверняка, сильно нужно, видимо», «Это пылесборник», - написали они.