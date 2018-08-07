Корнелиу Чуря о том, как в ближайшие месяцы могут развиваться отношения власти с западными партнерами

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Корнелиу Чуря ответил на следующий вопрос: Как в ближайшие месяцы могут развиваться отношения власти с западными партнерами?

«И демократы, и западные партнеры не очень заинтересованы в возобновлении сотрудничества в предвыборный период. Западные партнеры хотят переформатирования власти путем укрепления правых сил, а для демократов это неприемлемо.

Европейцы попытаются посредством организаций гражданского общества помочь правым партиям, а власть может пытаться пресекать эти попытки. В любом случае, после выборов создастся новая политическая ситуация, и оба лагеря построят новые отношения, в зависимости от контекста», – заявил он.

На вопрос, как повлияет внешний фактор на выборы в Молдове, аналитик заявил следующее: «Как я уже говорил, западные партнеры используют НПО в качестве своего рода пятой колонны, чтобы помочь правым партиям получить наилучший результат на выборах. Я говорю «пятая колонна», потому что эти организации отклонятся от своих уставных целей и будут действовать в интересах других государств. Вопрос в том, потерпит ли власть эти отклонения? Пока, нам это не известно».

Андриана Кептине