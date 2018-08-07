Семен Грищук о роли и влиянии парламентской группы ЕНПМ в правящей коалиции

В интервью порталу ТРИБУНА председатель парламентской группы Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Семен Грищук ответил на следующий вопрос: Каковы роль и влияние парламентской группы ЕНПМ в составе правящей коалиции и в парламенте в целом?

«Хотя наша численность невелика, нам удалось разработать ряд поправок к законопроектам. Также мы, с помощью коллег по коалиции, выдвигаем многие инициативы, с гордостью представляем нашу страну в составе официальных делегаций и многое другое.

Что касается нашего влияния, об этом должны высказываться те, кто следит за нашей деятельностью», – отметил он.

О завершившейся парламентской сессии, Симен Грищук заявил, что «она была очень сложной, но продуктивной. Было принято много законов, положительное влияние которых мы ощутим со временем. Во время этой сессии, нам, несмотря на препятствия, удалось вернуть доверие партнеров по развитию».

На вопрос, каковы приоритеты группы ЕНПМ в новой сессии, Грищук ответил, что они будут установлены в начале нового политического сезона, но скорее всего, это будет ввод в Конституцию положения о евроинтеграции. «Это отражает суть деятельности всех членов нашей группы и это цель нашей партии с момента ее основания», – заявил глава группы ЕНПМ.

Андриана Кептине