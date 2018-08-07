Бывший директор Криковских подвалов бежал из страны

Валентин Бодюл, ранее занимавший пост генерального директора «Cricova Wine Combi», скрылся от молдавских правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры, Валентин Бодюл сбежал из страны. В связи с этим его объявили в международный розыск. Бывший руководитель подозревается в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий.

По мнению правоохранителей, бизнесмен с сообщниками организовал строительство комплекса «Подземный город» площадью 1490,20 квадратных метра. Оно велось в границах территории комбината.

Однако по подложным документам площади вновь возведенного комплекса исключили из периметра шахт винзавода «Cricova», а потом передали в аренду. По закону об объявлении комплекса «Combinatul de Vinuri "Сricova" - S.A.» объектом национального культурного достояния Республики Молдова и Закона о культуре отчуждение имущества этой структуры запрещено.

Кроме того, по распоряжению экс-руководителя комбината арендатор для строительства «Подземного города» получил беспроцентный кредит в размере 2 120 000 лей, который до настоящего времени не был возвращен.

Мошенническими действиями Валентин Бодюл причинил серьезный финансовый ущерб интересам центра бизнеса и туризма SA «Cricova-Vin», построив на государственные деньги на территории государства заведение для отдыха. В Молдове ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет.