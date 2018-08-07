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Экономика
Сколько придется платить иностранцам за гражданство в обмен на инвестиции
07.08.2018

Программа приобретения гражданства Республики Молдова за инвестиции, утвержденная в 2017 году, будет скорректирована согласно изменениям и дополнениям, предложенным Министерством экономики и инфраструктуры к нескольким постановлениям кабинета министров, передает IPN.

Предложенные изменения и дополнения устанавливают подробные критерии отбора заявителей программы, точное количество документов, которые должны быть поданы и сборы, которые будут уплачены.

Таким образом, заявители будут платить сбор в размере 100 тысяч евро в национальный фонд устойчивого развития. Для каждого члена семьи будет предусмотрен сбор в 15 тысяч евро. В случае, если семья заявителя состоит из пяти человек, сбор для всей семьи составит 155 тысяч евро.

Минимальный уровень инвестиций, по крайней мере в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, которую охватит заявитель гражданства, установлен в размере 250 тысяч евро. Власти предусмотрели возможность привлечения некоторых оценочных компаний, которые будут проверять, соответствуют ли заявители гражданства установленным требованиям.


 
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