Игорь Додон, по случаю дня рождения Партии социалистов: У ПСРМ нет другой альтернативы, кроме как взять власть

Партии социалистов предстоит сыграть важную роль в истории Республики Молдова, возможно, самую важную среди всех молдавских партий за весь период развития страны. Таковы ожидания президента Игоря Додона, который, прежде чем стать главой государства, возглавлял это политформирование.

В сообщении, размещённом в социальной сети по случаю 21-летия партии, Игорь Додон отметил, что ПСРМ обязана победить на следующих парламентских выборах, передаёт IPN.

По словам Игоря Додона, на протяжении этого 21 года было как хорошее, так и плохое. Это был долгий путь, и сегодня ПСРМ – это партия, которая пользуется наибольшим доверием граждан. „В ближайшее время в стране состоятся парламентские выборы. ПСРМ просто обязана победить на этих выборах, чтобы дать Молдове новый шанс на будущее, и я уверен, что именно так и случится. У ПСРМ нет другой альтернативы – она должна взять власть и положить конец беспределу, который творится в стране в течение многих лет”, - написал Игорь Додон.

Президент также считает, что ПСРМ в состоянии наладить эффективное управление страной и обеспечить высокий уровень благосостояния граждан, которого они заслуживают.