Новый посол России в Молдове представил в МИД копии верительных грамот

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов представил в министерство иностранных дел копии верительных грамот. Он встретился с генеральным секретарем ведомства Михаилом Кэпэцынэ и обсудил пути стабилизации двусторонних отношений.

Оригиналы верительных грамот дипломат вручит президенту Игорю Додону. Васнецов сменил на посту Фарита Мухаметшина, мандат которого истёк в этом году.

64-летний Олег Васнецов владеет французским, английским и болгарским языками. Дипломат работал последние девять лет в министерстве иностранных дел России. С 1996-го по 2000-ый он был советником посла России во Франции. А в 2003-2008-ом возглавлял российскую дипломатическую миссию в Конго.