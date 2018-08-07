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Новый посол России в Молдове представил в МИД копии верительных грамот
07.08.2018

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов представил в министерство иностранных дел копии верительных грамот. Он встретился с генеральным секретарем ведомства Михаилом Кэпэцынэ и обсудил пути стабилизации двусторонних отношений. 

Оригиналы верительных грамот дипломат вручит президенту Игорю Додону. Васнецов сменил на посту Фарита Мухаметшина, мандат которого истёк в этом году. 

64-летний Олег Васнецов владеет французским, английским и болгарским языками. Дипломат работал последние девять лет в министерстве иностранных дел России. С 1996-го по 2000-ый он был советником посла России во Франции. А в 2003-2008-ом возглавлял российскую дипломатическую миссию в Конго.


 
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