Портал Zeppelin написал открытое письмо Вячеславу Платону

Открытое письмо с требованием прекратить нападки на журналистов направил портал Zeppelin Вячеславу Платону. В письме говорится, что попытки запугать сотрудников и источники издания только подтверждают правильность выводов недавнего расследования. В нем Вячеслава Платона назвали главным исполнителем так называемого "миллиардомата" - операции спецслужб России, направленной на дестабилизацию остановки в Молдове перед выборами 14 года.

В открытом письме журналисты просят Платона ответить, какой была его роль в этом процессе и какую цель преследовали организаторы "российского ландромата" и атаки на банковский сектор Молдовы.

В апреле 17 года рейдера №1 в СНГ приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о хищениях в Banca de Economii. А прошлой зимой - еще к 12-ти годам за мошенничество в особо крупных размерах и активную коррупцию.