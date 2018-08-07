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Общество
Портал Zeppelin написал открытое письмо Вячеславу Платону
07.08.2018

Открытое письмо с требованием прекратить нападки на журналистов направил портал Zeppelin Вячеславу Платону. В письме говорится, что попытки запугать сотрудников и источники издания только подтверждают правильность выводов недавнего расследования. В нем Вячеслава Платона назвали главным исполнителем так называемого "миллиардомата" - операции спецслужб России, направленной на дестабилизацию остановки в Молдове перед выборами 14 года. 

В открытом письме журналисты просят Платона ответить, какой была его роль в этом процессе и какую цель преследовали организаторы "российского ландромата" и атаки на банковский сектор Молдовы. 

В апреле 17 года рейдера №1 в СНГ приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о хищениях в Banca de Economii. А прошлой зимой - еще к 12-ти годам за мошенничество в особо крупных размерах и активную коррупцию.


 
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