НПО в области СМИ: Дом печати необходимо вернуть журналистскому сообществу

Неправительственные организации в области СМИ требуют от Правительства Республики Молдова сохранить традиционное назначение комплекса „Дом печати” в Кишиневе и не допустить повышения тарифов на аренду помещений в этом здании для редакций СМИ. НПО в области СМИ отмечают в заявлении, что правительство планирует реорганизацию Главного управления по администрированию зданий правительства, которая предполагает в том числе переход в ведение этого управления комплекса „Дом печати”. Некоторые издатели и журналисты уже подсчитали, что после реорганизации, цены на аренду в этом здании вырастут, а сам комплекс может подвергнуться приватизации, передает IPN.

Организации требуют от правительства гарантировать в процессе возможной реорганизации сохранение традиционного назначения комплекса „Дом печати”, а именно для редакций СМИ. Вместе с тем, просят не допустить приватизацию „Дома печати” и повышения тарифов за аренду помещений для редакций. Авторы заявления напоминают, что парламент взял на себя обязательства по улучшению условий деятельности средств массовой информации, а в рамках Рабочей группы по совершенствованию законодательства в области СМИ, были разработаны законодательные предложения о предоставлении льгот для развития прессы, в том числе снижение тарифов за аренду помещений в государственных зданиях.

„С 70-х годов прошлого века „Дом печати” имел специальное назначение для учреждений печатных СМИ, предоставляя помещения для редакций газет, журналов, Государственного информационного агентства „Moldpres”, Союза журналистов, других подразделений и структур, связанных с журналистской работой. Существование этого здания символизировало на протяжении многих лет важность профессии журналиста в Республике Молдова. К сожалению, в последние десятилетия традиционное назначение „Дома печати” изменилось, а администрации этого государственного предприятия эксплуатировали здание только в коммерческих целях. Так, многие редакции были вынуждены искать помещения в других зданиях из-за неудовлетворительных условий и преувеличенных тарифов”, говорится в заявлении.

Неправительственные организации в области СМИ считают необходимым инициировать публичные дискуссии для выявления правовых решений для „возвращения” комплекса „Дом печати” журналистскому сообществу Молдовы для осуществления конкретной издательской деятельности, профессионализации журналистов и развития новых медиа-проектов в общественных интересах.

Авторами заявления являются: Ассоциация независимой прессы, Центр независимой журналистики, Центр журналистских расследований, Ассоциация электронной прессы, Ассоциация журналистов расследователей, Ассоциация независимых тележурналистов, Комитет за свободу прессы и Центр „Acces-info”.