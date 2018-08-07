Очень жаль, что до сих пор не было национальной концепции развития средств массовой информации, эксперт

В условиях, когда в течение 27 лет в Республике Молдова не было государственной политики в области средств массовой информации, информационное пространство было захвачено всевозможной иностранной продукцией, и что еще хуже, отравленной продукцией. Теперь, когда была разработана и принята Национальная концепция развития средств массовой информации, которая представляет собой общий взгляд, с которым государство согласно, следует стратегия и план действий. В соответствии с этой концепцией, государство обязуется скорректировать законодательство в соответствие с европейскими стандартами и выполнить эти стандарты, потому что, если стремишься в ЕС, невозможно пренебрегать правилами, по которым живет гражданин Европейского союза. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации электронной прессы APEL, эксперт в области СМИ Ион Бундуки, цитируемый IPN.

В рамках передачи Media Azi, Ион Бундуки сказал, что в течение 27 лет обсуждается вопрос о необходимости государственной концепции о развитии СМИ, но очень жаль, что национальной концепции не было до сих пор. В настоящее время не существует статистических данных о СМИ, даже если были определенные исследования в этом направлении, которые были сделаны НПО. Этот факт, по мнению эксперта, затруднил в какой-то степени определение целей и задач, потому что они должны быть основаны на результате анализа текущей ситуации.

Директор APEL отметил, что сегодня не известно, сколько газет есть в Республике Молдова и сколько из них работает. В случае телеканалов, известна аудитория тех, которые измеряют ее и которые платят за это. Но речь идет примерно о 16 телеканалах примерно из 60 существующих. По его мнению, это свидетельствует о низком уровне знания аудитории. Исходя из этого, одной из целей, указанных в концепции, является формирование статистических данных.

Ион Бундуки считает, что система средств массовой информации в Республике Молдова развивалась, не имея с самого начала общей концепции того, как должна выглядеть эта столь важная область. В настоящее время в законодательстве нет определения онлайн СМИ, а принятая концепция касается не только телевидения и радио, но и этой области. Документ предусматривает и необходимость создания регулирующего организма, ответственного за координацию деятельности печатных и онлайн СМИ. Если в случае телевидения и радио, говорит эксперт, есть Координационный совет по телевидению и радио, то для другой части прессы такой орган отсутствует полностью. „Хорошо, возможно печатные СМИ снижают свое значение, но онлайн СМИ? Как не координировать эту область из одного центра? Нужен он или нет?”, спрашивает директор APEL.

Ион Бундуки сослался и на законодательную базу в области СМИ. „Даже если у нас относительно хорошо обстоят дела с законодательной базой, нам нужны новые законы, а существующие законы должны быть дополнены и скорректированы в соответствие с европейскими нормами и лучшими международными практиками. Например, у нас есть Закон о печати, который не работает. Возникает вопрос: нам нужен новый закон или какие-то положения, которые должны быть распределены в другие законы? Журналистам не нужен закон, если регулируется налогообложение и клевета? Если эти два „явления” регулируются другими законами, не нужен Закон о печати? Но что делать с действующим законом, которому столько же лет, сколько и Конституции? Нужно решить это один раз. Нужен закон об ондайн СМИ или нет? Или нам нужны какие-то правила? Национальная концепция развития средств массовой информации говорит на каких сегментах есть проблемы и что необходимо делать. И в заключительной части говориться куда мы должны прийти”, - заявил эксперт.

Директор ассоциации отметил, что, помимо законодательства, речь идет и о других факторах, таких как экономический и профессиональный. По словам эксперта, в настоящее время ни один вуз не готовит менеджеров в области СМИ. И в условиях, когда радиостанций и телеканалов насчитывается примерно 150, нужно специально подготовленные менеджеры. Ион Бундуки добавил, что большинство средств массовой информации преследуют идеологическую цель, а не экономическую, а хороший менеджер должен прийти и сказать, что редакция должна работать так, чтобы имела хорошую аудиторию, рекламу и пр.

По его мнению, не очень хорошо, что все меньше СМИ преследуют экономические цели. И если государство нуждается в качественном информировании общества, необходимо определить рычаги для поддержки средств массовой информации, и в этом направлении есть богатый европейский опыт, которым можно воспользоваться, в том числе через налоговые льготы.