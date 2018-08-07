ЛДПМ может изменить устав в отношении принятия унионизма, заявление

На следующем съезде Либерально-демократической партии может быть изменен устав в отношении принятия унионизма или может быть найдена более дипломатическая унионистская формулировка. Об этом заявил примар города Чимишлия, член ЛДПМ Георге Рэйлян в рамках передачи „Moldova live” на телеканал 10TV, передает IPN.

По его мнению, все партии, которые заявляют о своей евроинтеграционной направленности, должны быть унионистскими. „Я не могу понять ни одного евроинтеграциониста, который отвергал бы объединение с Румынией. Значит, он не искренен, когда говорит, что выступает за европейскую интеграцию. Приверженец европейской интеграции не может быть против объединения с Румынией”, - заявил Георге Рэйлян.

Он отметил, что в настоящее время многие пытаются „торговать” унионизмом. „Я политик, который считает, что нужно быть честным с людьми, открытым, не водить их за нос”, - заявляет политик.

По его словам, унионистов нужно принять, независимо от политической партии. Георге Рэйлян добавил, что и в рядах Демократической партии знает примаров унионистов, даже если партия не поддерживает открыто и твердо унионизм. Кроме того, он считает, что непарламентские оппозиционные партии ППДП и ПДС в какой-то степени являются унионистскими.

По мнению примара, в канун выборов увеличится давление унионистов на политиков.