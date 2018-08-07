С 7 августа на дорогах будут дежурить "автомобили-капканы"

Дорожная полиция МВД Молдовы предупреждает, что с 7 августа на всех дорогах республики будут дежурить, помимо обычных мобильных патрулей, "автомобили-капканы". Их общая задача - контроль за лихачами.

Так, по данным полиции только с 3 по 5 августа на трассах страны 3,8 тысячи водителей нарушили правила безопасности движения. Из них 78 были пьяны, а двое находились под воздействием наркотиков. Пойманный наркоман перемещался по центру Кишинева на мотоцикле без номеров, создавая крайне опасную обстановку на дороге. За 72 часа в РМ зарегистрировано 24 ДТП в которых два человека погибло, а 29 были ранены.

Тридцать человек погибли в 675 дорожно-транспортных происшествиях в Кишинёве с начала этого года. Число раненых превышает 800 человек.

Хотя общее количество дорожно-транспортных происшествий оказалось несколько ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 734 ДТП, в результате которых погибли 34 человека, ситуация является обратной в случае ДТП с участием несовершеннолетних. Число таких ДТП выросло с 55 до 87, а число погибших детей увеличилось с одного до четырёх. Информация была озвучена ​​на оперативном совещании в столичной примэрии, передаёт IPN.

Заместитель начальника управления полиции Силвиу Мушук сообщил, что больше всего ДТП зафиксировано в секторе Рышкань, а наибольшее количество ДТП со смертельным исходом - на Ботанике. 118 аварий произошли из-за превышения скорости, погибли 13 человек, 125 получили ранения. 17 водителей из числа участников ДТП находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а причиной 67 транспортных происшествий стало несоблюдение дистанции. Участниками 288 ДТП оказались пешеходы, в результате 15 пешеходов погибли. Было зафиксировано 108 ДТП на пешеходных переходах с двумя погибшими.

В 87 дорожно-транспортных происшествиях с участием детей четыре несовершеннолетних погибли, а ещё 122 получили различные травмы. Один из погибших детей не достиг трёхлетнего возраста, ещё двоим было всего несколько месяцев. В четвёртом случае речь идёт о 16-летнем подростке.

Из совокупного числа ДТП, составляющего 675, в июне произошли 115. Наибольшее их количество происходило по вторникам, с 14.00 до 16.00.

По данным столичного управления полиции, за последние десять лет наибольшее число людей погибло за семь месяцев года вследствие ДТП в 2009 году. Тогда в дорожно-транспортных происшествиях погиб 51 человек, а 803 человека были травмированы.