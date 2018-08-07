Дочери уроженки Молдовы планировали убийство отца через соцсети

Сестрам-убийцам Хачатурян, расправившимся с собственным отцом, грозит до 20 лет лишения свободы.

17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Кристине предъявлены обвинения по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Это одна из самых тяжких статей российского УК.

Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы, ведь для женщин в России пожизненного заключения не существует. Следствие считает, что они тщательно планировали как преступление, так и выстраивание системы защиты после него. Данные об этом следователи нашли в личной переписке девушек в социальных сетях.

- Нынешняя позиция следствия строится на показаниях обвиняемых и их личных переписках в соцсетях. То, что девушки готовились к этому убийству, очевидно. У каждой из них была своя роль, свое орудие: нож, молоток, газовый баллончик. Детали они предварительно обсуждали. Это не было спонтанным действием. Михаил Хачатурян был дома. Сидел в кресле, смотрел телевизор. Видимо, задремал. В этот момент они на него и напали. Сначала брызнули баллончиком, потом одна била молотком, а другая наносила удары ножом, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Сестры заранее озаботились и выстраиванием системы защиты. Об убийстве отца они сообщили полиции и родственникам. Девушки заявили, что они действовали в рамках самообороны, для чего нанесли друг другу увечья и раны.

- Насколько известно, девушки говорят, что это была самооборона. Отец первый напал на них с ножом. У старшей, Ангелины, сильно порезана нога. У Кристины (средняя) - резаные раны на запястье, - продолжил источник.

В следствии впрочем не отрицают фактов семейного насилия в семье Хачатурян и странного поведения полиции. Сестры и их мать из Молдовы рассказывали, что неоднократные жалобы в полицию на Хачатуряна, которого называют «другом воров в законе» и наркоторговцем, таинственно исчезли. Правоохранители проверят и эти факты.

Три сестры-погодки Мария, Ангелина и Кристина, не выдержав издевательств, напали в квартире на своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Они нанесли ему более тридцати ударов ножом в грудь и в шею. Мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и умер в подъезде дома. Камера видеонаблюдения на лестничной площадке зафиксировала, что после убийства одна из сестер Хачатурян вышла из квартиры и, как невменяемая, обхватила голову руками.