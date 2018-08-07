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Экономика
Евро рухнул: курс валют в Молдове на вторник
07.08.2018

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: поведение евро шокирует.

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 7 августа. Исходя из данных регулятора, во вторник в проигрыше к молдавскому лею будут все основные валюты.

На общем фоне больше остальных выделился евро, который за сутки проиграет сразу 9 банов и установится на отметке в 19,0411 лея. С начала месяца "иностранец" уступил нацвалюте уже два с лишним процента.

Доллар продолжается мяться и пассивно сдавать позиции. Во вторник "американец" будет стоить 16,5065 лея, "похудев" еще на два бана. С начала месяца "зеленый" стал слабее по отношению к лею примерно на 0,3%.

Несколько упадет в цене и украинская гривна до 0,6095 лея. Дешевле станут румынский лей, который установится на отметке в 4,1153 лея, а также российский рубль — 0,2593 лея.


 
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