Из-за испачканной лаком для ногтей машины жительница Кишинев избила 5-летнего ребенка и потребовала 80 евро компенсации

«Комсомолка» узнавала, что нужно делать, если вашего ребенка обидели.

Очень хочется верить, что мало кому из вас доводилось сталкиваться с неадекватным поведением чужих родителей по отношению к вашим детям. Поскольку с точки зрения как психологии, так и закона, взрослый не имеет права выяснять отношения с чужим ребенком на физическом уровне.

Да и какие выяснения могут быть у взрослого человека с малышом? Однако, к сожалению, такое происходит. И истории, которыми делятся наши читатели, очередной раз это доказывают.

К нам в редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать ее историю. Свое имя она попросила не называть, чтобы это не вызвало еще большую агрессию у обидчиков. Дальше со слов мамы пострадавшего ребенка.

«Хочу поделиться неприятной историей и тем самым предупредить всех родителей, что даже во дворах дети не находятся в безопасности, а обидеть вашего ребенка может даже соседка, с которой вы бок о бок прожили не один десяток лет.

Живем мы в частном секторе на Буюканах. Дочка, 5 лет, часто выходит на дорогу поиграть с соседскими детьми. К сожалению, обустроенной детской площадки поблизости нет, поэтому дети играют в песочнице на улице. У нас никогда не возникало проблем, я спокойно отпускала ребенка, поскольку песочница расположена недалеко от ворот нашего дома. Играет она там в основном вечером или на выходных, когда взрослые дома. Я или муж периодически выходим проверять, все ли хорошо у детворы.

Также спокойно я отпустила ребенка и в тот вечер. Все было хорошо, дети играли и ничего не предвещало беды. Однако спустя несколько часов, после того как вышла на улицу, дочка вся в слезах вбегает домой. Сквозь слезы она рассказала, что ее ударила и толкнула наша соседка, с дочкой которой она играла.

На мой вопрос, почему она это сделала, ребенок объяснил, что тетя сказала, что мы испортили ей машину. Забегая несколько вперед, скажу, что наша соседка не ударила, а толкнула и ущипнула дочку, и синяк, оставшейся на теле дочурки, явное тому доказательство. И, конечно, же накричала!

Оставила дочку дома и пошла разбираться с этой женщиной. Оказывается, соседка таким образом решила проучить нашу дочь за то, что та испачкала лаком для ногтей бампер ее полуразвалившейся машины, который к тому же был изрядно помят, но вмятины были и раньше. Машина была припаркована рядом с песочницей, вблизи наших ворот и ворот соседки. На бампере, действительно, виднелась небольшая (сантиметров 5) растертая полоска от лака. Ребенок сразу же вытер след от лака рукой!

Естественно дальше последовали разбирательства. Соседка с пенной у рта доказывала, что теперь ремонт влетит ей копеечку, что теперь придется менять весь бампер у машины (повторюсь, следа практически не осталось, я специально сделала фотографии). Она также доказывала мне, что ребенок врет, что она его не трогала, а синяк видимо сама девочка набила, когда играла. Поразило меня то, что ребенок соседки, запуганный, молча стоял в сторонке, опустив глаза, подозреваю, что горе-мамаша неоднократно, воспитывая свое чадо, поднимала на нее руку.

Соседка буквально вопила, доказывая, что машина сильно пострадала, только во всех ее обвинениях я так и не услышала главное — кто позволил ей бить чужого ребенка? Меня удивило, что ей даже не пришло в голову прийти к нам и разбираться с родителями. Она решила устроить самосуд.

Успокоилась эта женщина только, когда приехал муж с работы и пригрозил полицией. Мои угрозы на нее не действовали. Женщина как с цепи сорвалась.

Автовладелец потребовал 80 евро на ремонт машины.

Для дочки, естественно, это история не прошла бесследно. У нас в семье вообще не принято бить детей. Да, мы их наказываем за чрезмерное баловство, но словом, а не бьем или щипаем так, что остаются синяки. Дочку в тот вечер мы ели успокоили, она потом несколько дней боялась выходить играть и отказывалась ходить в садик.

А соседка, вы только вообразите степень ее нахальства, на следующий день после инцидента пришла к нам домой, потребовав 80 евро на ремонт машины. Решила за чужой счет сменить помятый бампер. Муж ее просто выгнал взашей из нашего дома, сказав что на этот раз точно вызовет полицию и тогда уже ей придется выплачивать моральную компенсацию. Только так она успокоилась.

В полицию мы не стали обращаться. Слава Богу, с дочкой все хорошо, синяк сошел, ребенок спокойно общается со сверстниками и взрослыми. Теперь, правда, она выходит играть только под моим присмотром. Очень не хочется, чтобы снова произошла такая история. А взрослых, неадекватно реагирующих на ситуации, предостаточно! Пожалуйста, берегите своих детей!

Что говорит закон

Согласно ст. 101 УК РМ «Побои или иные насильственные действия», причинение физических или моральных (психических) страданий путем побоев и иных насильственных действий, если они не повлекли последствий, предусмотренных статьями 95 и 96 настоящего Кодекса. (в указанных статья речь идет о тяжелых телесных повреждения, повлекших потерю здоровья)

- наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные по отношению к несовершеннолетним,

- наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна КОЗМАН, детский психолог:

- Увы, но многие родители рукоприкладство считают одной из мер эффективного воспитания. Причем бью детей публично, не понимая, какой ущерб на самом деле наносят детской психике. А в данной ситуации, хочу обратиться к читателям с просьбой запомнить раз и навсегда, что жалобы и претензии к поведению ребенка нужно высказывать только его родителям. Любого рода насилие над людьми вне зависимости от возраста ЗАПРЕЩЕНЫ. Это прописано в законе.

Немаловажный момент, как поведут себя родители, чей ребенок подвергся физическому насилию со стороны чужого человека. Ребенок и так напугался, не нужно его ругать. Необходимо предоставить детям эмоциональную поддержку без обвинений в его сторону и намеков, что он сам «нарвался на неприятности»

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ