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Общество
Молдавская кушма скоро станет дефицитом: овцеводы тоннами выкидывают шерсть
07.08.2018

По подсчетам федерации овцеводов, ежегодно отрасль недосчитывается пяти с половиной миллионов леев из-за нереализованной шерсти.

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Овцеводы Молдовы с ностальгией вспоминают советские времена, когда заниматься этим видом сельского хозяйства было выгодно. Владелец отары Ион Рошка рассказал, что килограмм шерсти на пунктах приема покупали по 9 рублей, либо за сырье рассчитывались комбикормом.

"Сейчас у нас и с шерстью проблема, и со шкурками. Режем по 200-300 ягнят, и никому шкурки не нужны. Даже те, что идут на кушму, некуда реализовать", — рассказал Рошка.

По подсчетам федерации овцеводов, ежегодно отрасль недосчитывается пяти с половиной миллионов леев из-за нереализованной шерсти. Как объяснил Присэкару, рынки сбыта нужно искать на востоке. Традиционно шерсть перерабатывают в Турции и странах СНГ. Но в данной ситуации возникает замкнутый круг. Покупатель требует хорошего качества: шерсть должна быть чистой. Владельцы отар, в свою очередь, понимают, что для этого нужно менять условия содержания животных. Однако вкладывать средства, не имея четких гарантий, что шерсть купят — опасаются.

"К примеру, в этом году в Комрате скупали белую шерсть. Потом ее отвезли в Кыргызстан. Наверное, где-то кому-то нужна наша шерсть, а мы не можем найти друг друга", — отметил Присэкару.

По словам главы профильной федерации, проблема со сбытом шерсти — не единственное, что беспокоит овцеводов. В отрасли катастрофически не хватает рабочей силы, в частности, чебанов. Поэтому овцеводы параллельно решают другие задачи — продумывают вариант содержания овец без выпаса на пастбищах и внедрение автоматической дойки.


 
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