Нарушила молчание уроженка Молдовы, мать сестер Хачатурян, убивших отца

Уроженка Молдовы Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, которые проходят по делу об убийстве своего отца в Москве, уверена, что ее дети невиновны, и намерена бороться до конца за освобождение дочерей и снятие с них всех обвинений.

По данным российских СМИ, на северо-востоке Москвы три родные сестры нанесли острым предметом множество колотых ран своему 57-летнего отцу Михаилу Хачатуряну. Убийство произошло вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Следствие считает, что причиной убийства послужила личная неприязнь.

Девушкам предъявлено обвинение. Казалось бы, что может быть проще в подобном происшествии для следователей — есть мертвое тело с признаками насильственной смерти. Очевидно, что полиция нашла признаки, свидетельствующие о том, что ранения нанесли ему именно его дочери. Стандартный набор доказательств, традиционно не разглашаемых следствием в подобных случаях, вполне вероятно, тоже имеется — отпечатки пальцев, следы крови и т.д. Хотя о наличии этих улик без официального подтверждения мы можем только догадываться.

Но в прессу просочилась и другая точка зрения, муссируемая в правоохранительных органах, — печальной судьбы мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на девушек с ножом, и им пришлось защищаться. Независимые эксперты уверены, что косвенными доказательствами в пользу этой версии может служить факт распыления газового баллона в лицо мужчине, эта мера обычно применяется с целью самообороны. Кроме того, увидев, что их отец скончался в результате драки, девушки сами позвонили в органы правопорядка и сообщили о трагедии.

Нормы Роскомнадзора в отношении СМИ не позволяют описать здесь все детали схватки, озвученные следствием, но установленные обстоятельства, видимо, стали исчерпывающим основанием для ареста в минувший четверг всех трех девушек 17, 18 и 19 лет.

Тогда-то и заговорила мать семейства, 39-летняя Аурелия Дундук, которая сразу после трагедии отказывалась общаться с прессой.

Оказывается, вот уже порядка трех лет женщина жила отдельно от семьи и общалась с дочерьми только через сестер отца своих детей, через школьных подруг. "Связные" в телефонных разговорах и смс-сообщениях уверяли мать в том, что ее дети чувствуют себя хорошо, учатся, и отец их не обижает. По словам Аурелии, за девочками со стороны их отца и его родных обеспечивался тотальный контроль. Мать к ним допускали лишь пару раз. Самопровозглашенным с помощью Михаила органом постоянного надзора над сестрами Хачатурян был их троюродный брат Арсен. И только когда родня не могла разорваться между своими делами и девочками, тем под различными благовидными предлогами удавалось попасть на свидание к матери. Виделись они урывками, лишь на несколько минут — крепко обнимутся в соседнем дворе, обменяются парой важных реплик, и расходятся, лишь бы отец не узнал.

"Если бы они мне только сказали, что там творится, я бы что-нибудь придумала! Но дети меня берегли, не хотели расстраивать. А я и подумать не могла. Наоборот, была уверена, что все наладилось с моим уходом. Может, раньше я его раздражала, ну бывает же такое, что один человек другого не переносит, а когда я ушла, то предполагала, что все нормально", — так Аурелия Дундук объясняла ситуацию в беседе с журналистами.

Таким образом, наша соотечественница четко обозначила факт конфликта в семье. Когда она жила вместе с мужем, их детьми, матерью, сестрами, племянником и другими родственниками сожителя, вся агрессия доставалась ей. Если возникали противоречия у Михаила с кем-то из домочадцев, всю злость, по словам Аурелии, отец семейства срывал на ней. В ход шли любые предлоги, начиная с неправильно повешенного полотенца. Для полноты картины стоит отметить, что "зоной боевых действий" была двухкомнатная квартира, вместившая в себя десятерых человек! Вот и решила мать троих детей принести себя в жертву благополучию остальных и… просто съехала, истово уповая на то, что дочери в доме отца всегда будут в безопасности.

Конечно, Михаил Хачатурян, по словам Аурелии, далеко не всегда за 17 лет совместной жизни был таким деспотом, коим стал позднее. Женщина вспоминает, что она, 17-летняя, была очарована красиво ухаживавшим мужчиной в самом расцвете сил и лет, и разница в 17 лет не стала преградой для того, чтобы две жизни надолго соединились.

Правда, это "долго" скоро лишилось своего традиционного "счастливо", потому что почти сразу, как только Михаил и Аурелия оказались на одной жилплощади, мужчина начал избивать свою спутницу жизни. Первый удар по лицу наша соотечественница получила через несколько месяцев после рождения старшего ребенка, сына Сережи.

"Праздник какой-то дома, я в нарядном платье, хотела к маме пойти. А он при всех как даст мне по лицу вдруг и душит: "Ты из этого дома больше никуда не выйдешь, поняла?". Все видели — сестры его, мама. После этого я не выходила на улицу лет пять. Младшей Марии был годик, когда он более-менее начал меня выпускать. С детьми гуляли его сестры иногда, в магазин и в садик тоже они ходили. Я не имела права без его разрешения даже по телефону разговаривать", — рассказала Аурелия.

Другой "особенностью" фактического мужа несчастной женщины стало его неуемное желание… заводить ребенка каждый год. После третьей дочки Аурелия поняла, что физические силы на исходе, и новый плод она попросту не вынесет. Тогда одна из сестер Михаила стала помогать ей предохраняться. А для сожителя появился новый повод для выплеска негатива — он стал обвинять женщину в том, что, раз она больше не может понести, то, значит, дети не от него. Дальше в ход шли кулаки…

Все эти годы в адрес Аурелии и членов ее семьи постоянно поступали угрозы — Михаил, по словам женщины, заявлял, что убьет ее мать и брата, которые неоднократно жаловались в правоохранительные органы на поведение мужчины. Но представители власти в дело не вникали, а ограничивались отписками.

Доставалось несчастной женщине и из-за того, что… Михаил не пускал дочерей в школу, считая, что все это сопряжено с ненужными им развлечениями. А когда мать втайне от отца отправляла девочек на занятия, тот снова распускал руки.

"У нас дома были пистолеты, винтовки. Михаил стрелял прямо в квартире, и все стены были в отверстиях от пуль. Сколько раз он угрожал убить нас всех: "Я вас в лес вывезу, грохну там и никто не найдет!". Он такой человек, такой характер. Таблетки успокоительные пил, не помогало. За меня только дядя его всегда заступался, а потом он умер. И сестра Нелли жалела. Им всем тоже доставалось. Арсену, племяннику, он как-то ногу прострелил", — с содроганием вспоминает наша соотечественница.

Десять лет назад мать, сестры и племянник Хачатуряна съехали на другую квартиру, которая также принадлежала Михаилу — как многодетный отец-одиночка (с Аурелией они никогда не были расписаны) мужчина получил еще одну жилплощадь.

Собеседница журналистов уверена, что Михаил при оформлении всевозможной помощи от государства врал, что она, мать детей, ушла из семьи. Ее же сожитель никогда с собой не брал и, видимо, пользовался тем, что у приезжей из другой страны не было всех необходимых в таких случаях документов.

Когда их сыну Сергею исполнилось 16 лет, отец выгнал его из дома — считал, что мальчик ему неродной. Так, по крайней мере, убеждала Хачатуряна его мать. Юноше, который сносил все невзгоды вместе с матерью, пришлось скитаться, жить на деньги, которые мать тайком передавала ему.

"Я ждала, когда муж уснет, пускала Сережу в квартиру. У нас диван был большой с днищем, туда он прятался и спал. А под утро уходил. Один раз муж заметил, избил и его и меня, сказал, еще раз увижу — убью обоих. Стрелял в него", — рассказала Аурелия.

Теперь Сергей снимает квартиру и старается забыть о первых 16-ти годах ужаса, который вынести не каждому под силу.

"Я много раз пыталась уйти от Михаила, сбегала, пряталась. Он всегда меня находил и возвращал. Один раз даже в отделении полиции он меня избил и домой увез. Но три года назад Михаил сам меня выгнал после очередного скандала. В тот последний раз он бил меня, а потом приставил пистолет к виску. Думала, все уже. А он сказал: "Если ты хочешь остаться живой, не доводи меня греха. Уходи прямо сейчас". Я спросила — а как же девочки? "Девочки со мной останутся, им тут лучше. Я найму нянек, уборщицу, выучу их. А ты что можешь им дать? Не работала ни дня". Я собрала детей, говорю: если скажете, я останусь. Скажете — уйду, захотите — сбежим все вместе. Они меня успокоили: мама, уходи, наладишь жизнь, и мы к тебе придем. Мне некуда было их забирать: ни денег, ни работы, ни квартиры. А он их любил, как мне казалось. Не трогал", — вспоминает Аурелия Дундук.

Родные отправили женщину в Молдову к матери, но там Аурелия пробыла недолго, столь сильна тоска матери по детям. Она вернулась в Москву, устроилась продавцом в магазин, расположенный поближе к дому, где жили дочери с их отцом.

Сергея, который переехал к матери на съемную квартиру, узнавший обо всем отец вывез в лес и пытался, по словам женщины, пристрелить — насилу юноше удалось вырваться и убежать.

"Именно сын позвонил, чтобы сообщить о случившемся. Но на тот момент он сам не знал, что там реально произошло. Сказал: "Мама, там что-то с девочками. Кто-то умер". Я скорее такси вызвала, примчалась. Там уже полицейские были. Все в крови. Я ничего не понимала, что происходит, все как в тумане. Девочки меня обняли: "Мамочка, ты с нами. Ты с нами", — вспоминает Аурелия.

До 28 сентября Кристина, Мария и Ангелина Хачатурян пробудут под предварительным арестом в СИЗО. Дело переквалифицировали с "Убийства" на "Убийство, совершенное группой лиц". Если по первому пункту им грозило до 15 лет тюрьмы, то по нынешней статье закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Зная, как рассматриваются подобные вопросы в суде на большей части постсоветского пространства, можно предположить, что точка в этом деле будет поставлена еще не скоро. Все прочитанное здесь, уверены, уже не на штуку взбудоражило воображение читателей и вызвало искреннее сочувствие судьбе нашей соотечественницы и жизни трех ее дочерей, которые могут еще долгое время оставаться в заключении.

Конечно, можно было бы сказать многое о том, что в спутники жизни нужно выбирать людей более тщательно, и юный возраст тому не оправдание, если на кону планы о детях. Вполне возможно, найдутся желающие усомниться в рассказе Ангелины Дундук и увидеть истинное коварство и корысть в помыслах девушек. Но, если предположить, что у этих людей действительно была столь невыносимая жизнь, хотя бы процентов на 20 из всего, что рассказала женщина журналистам, то невольно возникает вопрос — сколько времени каждый из нас в состоянии терпеть систематические надругательства над собой, пусть даже самого близкого родственника, но, несомненно — настоящего чудовища?!