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Экономика
Молдавские аграрии жалуются на то, что некому возделывать поля
07.08.2018

Так, в рамках встречи министра экономики и инфраструктуры с представителями малого бизнеса, аграрии заявили, что испытывают острую нехватку кадров, уточнив, что большинство граждан РМ мигрировали из страны, и приходится нанимать на работу иностранцев.

Каждая встреча правительства с представителями той или иной отрасли выявляет острую нехватку специалистов в данной области. Аграрии заявляют о нехватке механизаторов, уточнив, что вынуждены переквалифицировать экономистов и юристов в трактористов, передает a-tv.md

«В сельском хозяйстве Молдовы большая нехватка рабочей силы, именно механизаторов. Мы уже нанимаем на работу трактористами юристов и экономистов, платим им очень хорошую зарплату и обучаем их труду тракториста. И в этом нет ничего постыдного, потому что за зарплату в 500-1000 евро любой человек с высшим образованием пойдет работать».

В то же время, сельхозпроизводитель отметил, что миграция, охватившая жителей Молдовы, напрямую отражается и на аграрном секторе страны, уточнив, что из-за отсутствия местной рабочей силы, аграрии вынуждены прибегать к найму иностранцев. В данной связи, аграрий попросил правительство увеличить допустимый плафон оплаты труда иностранцам, отметив, что на зарплату в 16-17 тысяч леев достаточно сложно найти желающих.

«У нас есть плафон в 16-17 тысяч леев для оплаты работы иностранным гражданам. Миграционные службы дают именно такие данные. Может быть, стоит увеличить этот плафон и срок временного пребывания на территории Молдовы для того, чтобы иностранцы могли у нас работать. Очень много молдаван уехало из Молдовы, и это очень большая проблема».

В свою очередь, министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич признал, что проблема нехватки рабочей силы и специалистов в стране существует, уточнив, что правительство думает над этой проблемой и пытается найти достойное решение. Стоит отметить, что согласно данным переписи населения, проведенной 4 года назад, почти 60% населения, покинувшего Молдову в поисках лучшей жизни – это люди наиболее трудоспособного возраста – от 20 до 39 лет. При этом, почти 80% из уехавших – это жители сельской местности.


 
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