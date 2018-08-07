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Спорт
Молдова завершила своё участие в Чемпионате Европы по пляжному регби
07.08.2018

Столица России во второй раз принимала один из крупнейших международных турниров по пляжному регби – Чемпионат Европы. Соревнования проходили 4-5 августа, в них участвовали 12 команд.

Молдавские регбисты завершили своё участие на стадии четвертьфинала, проиграв команде из Италии со счётом 1:11, передает trm.md.

Титул чемпиона Европы завоевала команда страны-хозяйки турнира, в составе которой играл и представитель регби-клуба ЦСКА с молдавским корнями Пётр Ботнараш, играющий за Россию и в Регбилиг или регби-13.


 
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