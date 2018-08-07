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Додон лично сказал послу США, что не промульгирует закон о передаче территории республиканского стадиона, и предложил другие варианты ее обустройства
07.08.2018

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом. Стороны обсудили текущую политическую ситуацию в стране, а также состояние двусторонних молдо-американских отношений.

Посол выразил озабоченность в связи с принятием пакета законов о новой налоговой политике, что, по его словам, не соответствует обязательствам, принятым на себя правительством Республики Молдова, а также негативно скажется на деловом климате в нашей стране.

– Также поговорили о передаче бывшего республиканского стадиона Посольству США для строительства нового здания, в связи с чем я отметил, что не могу промульгировать подобный закон, который общество не одобряет, – рассказал глава молдавского государства. - Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов, чтобы совместными усилиями найти наиболее приемлемые для обеих сторон решения. Выступил с инициативой о совместном с американскими партнерами благоустройстве парка или строительстве культурного центра на данном участке, что будет одобрено не только жителями муниципия Кишинев, но и всем народом РМ.

Игорь Додон выразил готовность к углублению диалога в интересах граждан обоих государств, в том числе через проведение в ближайшем будущем рабочего или официального визита в США. Также он вновь обозначил свою позицию, согласно которой Республика Молдова должна поддерживать непрерывный диалог как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские отношения, расширять торговый обмен на двустороннем и многостороннем уровне в интересах нашей страны.

В июле парламент принял закон, которым разрешил полный снос республиканского стадиона и продажу земельного участка для строительства нового здания посольства США. Общая площадь земли составляет 5,18 га. Правительство должно определить стоимость участка, провести переговоры и составить договор купли-продажи недвижимости. Предполагается, что сумма сделки может составить 15-20 миллионов долларов.  


 
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