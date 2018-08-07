Габурич послу США: Я хочу привести Tesla, Apple и IBM в Молдову

Сегодня в рамках встречи с послом США в Молдове Джеймсом Д. Петтитом министр Кирилл Габурич заявил о желании привлечь Tesla, Apple и IBM в Молдову.

«Я хочу привлечь Tesla, Apple и IBM на молдавский рынок. Я также хочу организовать обмен опытом с представителями этих корпораций. Таким образом, мы привезем предпринимательскую культуру США в наш дом, чтобы повысить конкурентоспособность и предпринять совместные действия для бизнеса», - сказал сегодня министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич на встрече с послом США в Молдове, Джеймс Д. Петтитом и другими представителями посольства, сообщает пресс-служба.

Министр сделал обзор экономических реформ и действий, принятых правительством с партнерами по развитию, в частности, по обеспечению энергетической безопасности и развитию ИТ. В связи с этим, Кирилл Габурич сообщил об изменениях в законодательной базе, регулирующей предпринимательскую деятельность в Молдове, принятии "про-бизнес-пакета", внедрении реформ и упрощении налоговой политики.

"Республика Молдова предлагает инвестиционные преимущества и возможности для американской бизнес-среды во всех приоритетных областях страны. В частности, область ИТ имеет большой потенциал для развития и это нужно использовать. В связи с этим, мы предлагаем организовать двусторонние форумы осенью этого года, чтобы продемонстрировать прогресс, достигнутый в этой области и объекты, предлагаемые ИТ-парком в Молдове, в котором зарегистрировано около 250 компаний", сказал Кирилл Габурич.

Посол Джеймс Д. Петтит высоко оценил недавний визит молдавской делегации в США и меры, принятые правительством для продвижения торговли и увеличения объема двусторонней торговли. Американские официальные лица заявили, что сфера ИТ - это потенциал, который позволит давать лучшие и наиболее заметные результаты.

В ходе диалога обсуждалась необходимость активизации существующих рабочих групп в рамках Стратегического диалога для обеспечения эффективности экономического сотрудничества.

Объем внешней торговли Республики Молдова с Соединенными Штатами в январе-мае 2018 года составил около 42 миллионов долларов, что на 2,65% больше, чем за тот же период 2017 года.