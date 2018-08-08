Как налоговики записывают микропредприятия в крупные налогоплательщики, а миллионеров – в мелкие

По Налоговому кодексу налоговая служба вправе определять критерии для так называемых крупных налогоплательщиков и утверждать их перечень. На этом основании издан приказ №1387/2016, в котором определены следующие критерии для зачисления в крупные налогоплательщики.

Доходы, полученные за последние три налоговых периода, предшествующих отчетному периоду, должны превышать в совокупности сумму в 3 миллиона лей.

Совокупная стоимость активов в последний налоговый год должна превышать сумму в 50 миллионов лей.

Приказом оговорено, что в перечень «крупных» могут войти максимум 650 юридических и максимум 600 физических лиц. Таким образом, ограничивая доступность перечня, налоговая, в сущности, не разрешает налогоплательщикам развиваться. А максимум в 600 физических лиц как бы еще более 1000 миллионеров вне правил налоговой? То есть сформирована законная каста миллионеров, которых налоговая служба не считает крупными налогоплательщиками.

По данным на портале налоговой службы в 2018 году в перечне - 647 юридических лиц, в 2017 году было 650, в 2015-м – 450, в 2015-м - 450.

При этом по закону о малых и средних предприятиях к категории микропредприятий относят те, у кого годовые объемы продаж - до 9 миллионов лей и где заняты до девяти работников. Таким образом, по меркам налоговой службы все микропредприятия считаются крупными налогоплательщиками.

Вот что значит, когда в законодателях сидит кто попало!

Как можно было допустить, чтобы микропредприятия были отнесены к категории крупных налогоплательщиков?

Почему более 1000 миллионеров - вне перечня крупных налогоплательщиков?

Не этими ли действиями налоговой службы объясняется то, что официальное количество миллионеров в 2017 году по данным налоговой составляло более 1790. Из них декларировали полученный доход только 537, в среднем по 2,4 миллиона.

Думитру БАРБАЛАТ