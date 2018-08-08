Посольство США вынуждено по –дипломатически реагировать на очередные высказывания Додона

Информация об одной и той же встрече занимающего должность президента Игоря Додона с послом США серьезно отличается в зависимости от источника.

Дипмиссия США в Молдове вынуждена была распространить свою версию содержания разговора после того, как Игорь Додон сообщил о якобы имевших место других деталях в ходе встречи с послом Джеймсом Петтитом.

В частности, обращает на себя внимание, что если в версии Додона тема строительства нового здания посольства США на месте бывшего Республиканского стадиона, то согласно сообщению Посольства эта тема даже не была затронута.

«Посол Петтит встретился 7 августа с президентом Молдовы Игорем Додоном, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонней повестки. Посол выразил желание видеть крепкие отношения между двумя странами, вне зависимости от результатов будущих парламентских выборов. Посол также отметил важность проведения выборов транспарентно, мирно и в соответствии с демократическими нормами. Дипломат выразил озабоченность с недавней отменой результатов муниципальных выборов, а также на закон об амнистии капитала и риск, что этот закон может стимулировать отмывание денег и нанести ущерб бизнес-климату в Молдове», — говорится в пресс-релизе посольства США в Молдове.

В Свою очередь, Додон считает, что на этой встрече он выразил свою принципиальную позицию относительно строительства. «Я отметил, что не могу промульгировать подобный закон, который общество не одобряет. Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов, чтобы совместными усилиями найти наиболее приемлемые решения для обеих сторон. Выступил с инициативой о совместном с американскими партнерами благоустройстве парка или строительстве культурного центра на данном участке, что будет одобрено не только жителями мун. Кишинев, но и всем народом РМ», - сообщил Додон.

Кроме того, он заверяет, что в ходе этой встречи с послом США, он «выразил готовность к углублению диалога в интересах граждан обоих государств, в том числе через проведение в ближайшем будущем рабочего или официального визита в США». Примечательно, что в пресс-релизе не было ничего сообщено и об этой якобы имевшей место детали переговоров.

Пресс-службы Игоря Додона пока никак не комментировала серьезные различия в видениях участников переговоров по поводу одной и той же встречи.