В Молдове будет установлена сеть зарядных станций для электромобилей

Сеть зарядных станций для электромобилей будет установлена в Республике Молдова. Концепция проекта утверждена сегодня в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Фондом по энергоэффективности и ПРООН, передает Молдпрес.

Как уточнили в Министерстве экономики и инфраструктуры, проект предусматривает установку зарядных устройств в стратегически важных местах, чтобы в нашей стране было возможным заряжать электромобили и обеспечить транспортный коридор для электрических транспортных средств между Румынией и Украиной через Молдову.

«Этот проект заслуживает поддержки. Мы должны предложить владельцам электромобилей возможность пользоваться качественным оборудованием и условия для поездок по территории страны», - сказал министр Кирилл Габурич.

Меморандум подписан на заседании административного совета фонда. Его участники одобрили финансирование проектов по повышению энергоэффективности Детской муниципальной клинической больницы №1 в столице и гимназии в с. Ишновэц Криуленского района. Кроме того, состоялась оценка пилотного проекта по ремонту и теплоизоляции одного из общежитий Технического университета Молдовы.