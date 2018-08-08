Инна Шупак: ПКРМ знает на практике, что и как нужно делать...

В рамках интервью порталу ТРИБУНА, лидер фракции ПКРМ Инна Шупак рассказала какой была весенне-летняя сессия Парламента, насколько необходимым кажется закон об оппозиции, в какой степени дата выборов окажет влияние на новую парламентскую сессию, какой результат получит ПКРМ на выборах и др.

T.: Какой была весенне-летняя сессия Парламента для ПКРМ?

И.Ш.: Сессия запомнилась беспрецедентным уровнем лицемерия со стороны Демократической партии. Власть пытается белое представить черным, а черное – белым. Андриан Канду все чаще вещает такой бред, что порой даже становится неудобно. Чувство безнаказанности повально охватило захватчиков молдавского государства. Кто-то им внушил, что они вечно будут во власти, можно красть и лгать, и им за это ничего не будет.

16 июня Партия коммунистов провела свой очередной Пленум Центрального комитета, на котором мне было поручено отчитаться о работе нашей парламентской фракции за период действующего мандата. Заседание транслировалось в прямом эфире, текст доклада есть в свободном доступе на нашем партийном сайте. Нам известно, что в штабе Демпартии тоже проанализировали этот доклад. И его акценты им совершенно не понравились. Ну как может понравиться напоминание о том, например, что статья 339 Уголовного кодекса Республики Молдова о наказании сроком от 10 до 15 лет тюремного заключения за узурпацию власти не имеет срока давности?!

Узурпаторы попадут в тюрьму, в этом нет никаких сомнений. И каждый день, каждую сессию мы дополняем в отдельной черной папке список совершенных ими преступлений. Так что пусть не надеются, что что-то сойдет им с рук.

T.: Как бы Вы охарактеризовали роль парламентской оппозиции в этой сессии?

И.Ш.: С каждой сессией все четче проявляется, кто реально находится в оппозиции к власти, а кто выполняет роль послушных холопов. Разве можно в разряд оппозиции причислить тех, кто в этом созыве Парламента голосовал за состав Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, за изменение Конституции в части новой процедуры назначения Генерального прокурора, за изменения в Кодекс аудиовизуала в части увеличения доли местных программ, за изменение избирательной системы? Разве нужны еще доказательства того, что Игорь Додон и социалисты – марионетки Влада Плахотнюка и компании?

Мне кажется важным напоминать об этом всякий раз, когда я слышу вопрос о парламентской оппозиции. Ибо нужно в начале пояснить, кто в оппозиции, а кто – в удобной позиции.

Ни один из законопроектов фракции Партии коммунистов не был даже включен в повестку дня в этой сессии, не говоря уже о его принятии. Причем несколько раз дело доходило до парадоксов. Так, в феврале 2018 года мы потребовали провести слушания Правительства, СИБа, Генеральной прокуратуры в контексте реализации парламентского контроля за выполнением Декларации Парламента, принятой по инициативе фракции ПКРМ в марте 2016 года. Демократы отказались, хотя два года назад они же поддержали нашу Декларацию о принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета.

Или другой парадокс. В июле этого года мы потребовали заслушать отчет рабочей группы, созданной голосами, в том числе демократов еще в мае 2015 года, в контексте нашего законопроекта о постоянном нейтралитете. Стоит ли говорить о том, что демократы отказались заслушивать отчет группы, хотя с момента ее создания прошло уже три года.

И после этого Председатель Парламента, глазом не моргнув, на пресс-конференции по итогам сессии отчитывается о постоянном парламентском контроле. Да уж, наглости Канду нет предела.

T.: Насколько необходимым Вам кажется закон об оппозиции, исходя из опыта прошедшей сессии?

И.Ш.: Закон об оппозиции может работать в демократическом государстве. В захваченной Молдове в этом законе нет смысла.

Согласно какому закону партия, получившая всего 19 мандатов на выборах, контролирует всю страну? Нет такого закона нигде в мире. Нет такого Парламента нигде в мире, в котором одна треть депутатов – предатели.

Так что в этом смысле не закон нужен. Нужно побороть власть денег. Всем вместе и каждому в отдельности.

T.: В какой степени дата выборов окажет влияние на новую парламентскую сессию?

И.Ш.: Мы ожидали, что весенне-летняя сессия окажется последней для Парламента XX созыва. Но нет, демократы предпочли ужас без конца, чем ужасный конец. Который в любом случае их настигнет.

А пока, граждане в августе должны провести подготовительные процедуры для своих… ушей. Ибо с сентября по февраль на них выльется лапша в стократном размере. Из всех утюгов вам будут еще нахальнее нахваливать фонды “Эдельвейс”, “первой леди”, социальные магазины, и прочие блага. Но не забывайте при этом спрашивать самих себя – а откуда деньги? Не из украденного ли миллиарда, не из ваших же карманов вас пытаются подкупить? И не закончится ли эта “сказка” на второй день после выборов? И не придется ли вам платить за эту кратковременную “сказку” в течение последующих четырех лет?

T.: Какие приоритеты ПКРМ в новой сессии?

И.Ш.: Приоритеты известны. Изобличение преступлений узурпаторов, деолигархизация захваченных институтов власти, привлечение к ответственности виновных и бенефициаров кражи миллиарда, недопущение приватизации государственных активов, борьба за социальную справедливость, укрепление молдавской государственности.

T.: Когда ПКРМ начнет подготовку к выборам?

И.Ш.: Партия коммунистов начинает подготовку к следующим выборам на второй день после выборов предыдущих. Мы проводим встречи с избирателями, выезжаем в районы, отвечаем на вопросы и делаем запросы безотносительно того, насколько близко или далеко предвыборная кампания.

T.: Насколько возможной Вам кажется консолидация левых сил накануне парламентских выборов?

И.Ш.: Этот вопрос нам задают всякий раз накануне предвыборных кампаний. И всякий раз мы напоминаем истоки появления или возобновления активности тех или иных политических партий, причисляющих самих себя к левых силам. И вот ведь какой парадокс получается. Практически все они – те самые марионетки режима, о которых говорилось чуть выше.

Их создали и продолжают создавать для фрагментации левого фланга и нейтрализации самого главного и потенциально опасного оппонента для режима. А таковой на левом поле является Партия коммунистов.

Власть помнит и негодует, что ПКРМ – единственная политическая сила в Молдове, в которой активисты не только не получают денег за свою работу и агитацию, но еще и обязаны ежемесячно уплачивать членские взносы.

Да, были предательства. Нашлись те, кто не смог побороть в себе жажду денег. Но вот с теми, кто смог, штаб Демпартии не знает, что делать. Ни купить, ни задавить, ни шантажировать нас у них не получается. Вот и продолжают идти по пути создания партий-клонов, партий-на-один-срок, партий-купи-продай. С такими нам не по пути.

T.: Какой результат, по Вашему мнению, получит ПКРМ на выборах?

И.Ш.: Общаясь с людьми ежедневно, нельзя не заметить, как настроения в обществе меняются. Многие из тех, кто в какой-то момент по ряду причин перестал голосовать за ПКРМ, разочаровался, сегодня с интересом приходят на наши встречи, задают вопросы, предлагают, задумываются.

Многим понадобилось 8 лет, чтобы понять всю ценность того, что успела сделать Партия коммунистов за время своего правления. Нам не стыдно смотреть людям в глаза, нам есть что сказать, нам есть, что привести в пример. Партия коммунистов знает на практике, что и как нужно делать, чтобы восстановить Молдову из руин, бардака и коррупции. Партия коммунистов уже это делала, начиная с 2001 года. И Партия коммунистов по опыту знает, где поджидают грабли, на которые мы уже не намерены наступать.

T.: Каковы лично Ваши планы на будущее, связанные с политикой?

И.Ш.: Вместе с товарищами работать дальше во имя достижения поставленных Партией коммунистов целей.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептинe