Аналитик о принципе, которым руководствуется Влад Плахотнюк

«Г-н Влад Плахотнюк, несомненно, очень талантливый человек, а о его манере работать точно высказался три года назад экс-премьер Валерий Стрелец, который нам сообщил, о чем он говорил по телефону с г-ном Плахотнюком». Об этом заявил политический аналитик Игорь Боцан в интервью радиостанции «Europa Liberă».

«Принцип г-на Плахотнюка заключается в следующем: «Не важно, что дьявол черный, важно, что ангелы не совсем белые». Это означает, что пороки и мелкие проблемы, с которыми сталкиваются люди, могут быть преобразованы и превращены в один большой ресурс для него и его партии. О г-не Плахотнюке хорошо высказался г-н Воронин, который как-то заявил, что «он никогда ничего не подписывает, он все делает чужими руками».

Я видел, как были перевербованы депутаты. Половина фракции либерал-демократов и две трети фракции коммунистов в одночасье стали демократами и ярыми сторонниками европейской интеграции. Я видел, что происходило с примарами; я видел совместные заявления, написанные примарами и председателями районов. Он придумал инструмент, который работает по формуле, которой с нами поделился г-н Стрелец», – уточнил он.

Также Боцан отметил и роль премьер-министра Павла Филипа.

«Мы видим, что этот механизм теперь начинает приносить не только плоды в том смысле, что Демократическая партия контролирует все, но и указывать на недостатки, как это делает Павел Филип, который будучи вице-председателем Демократической партии, знает, что обещал в ходе избирательной кампании в 2014 году в отношении железной дороги.

Они обещали, что железная дорога Республики Молдова будет электрифицирована и будет построена скоростная железная дорога между Кишиневом и Киевом, чтобы служить экономическому развитию Республики Молдова и способствовать открытию новых торговых путей».

Кристина Пендя