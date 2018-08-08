Павел Филип сообщил Виорике Дэнчилэ об огромных очередях на КПП и просил румынское правительство вмешаться

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип направил сегодня своей румынской коллеге Виорике Дэнчилэ письмо, в котором говорится о проблемах на пунктах пересечения границы. Молдавский премьер просит правительство Румынии принять меры для урегулирования ситуации с очередями на КПП, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу

«В последнее время все чаще поступают сигналы о чрезмерной перегруженности пунктов пересечения границы. Несмотря на некоторые предпринятые меры, пограничный досмотр занимает очень много времени. Положение усугубляется в летнее время, когда на пунктах пересечения границы создаются огромные очереди из автомобилей, в которых есть и дети, и пожилые люди», - отмечает премьер.

Павел Филип отметил открытость и оперативность, с которой, как правило, рассматриваются вопросы, которые касаются граждан обеих стран. «В духе нашего открытого и динамичного партнерства, прошу вмешательства правительства Румынии с целью урегулирования ситуации с движением транспорта через КПП», - пишет глава кабинета министров.

Премьер-министр недавно побывал с внезапной проверкой на таможне Леушень, где выявил ряд нарушений, из-за которых время ожидания на таможне значительно возрастало. Павел Филип потребовал отставки начальников Таможенной службы и Пограничной полиции КПП «Леушень». В результате, оба руководителя подали в отставку.

Исследование «Оценка торговых коридоров Молдовы», проведенное при поддержке USAID показало, что «общее время ожидания на границе при въезде на территорию Румынии длится, как правило, гораздо больше, чем на всех других пунктах пересечения границы ЕС». Таким образом, в среднем, время, необходимое для пересечения румынской границы, составляет почти 6 часов (380,4 минут), в то время как в других странных ЕС это не более 23,8 минут.