Андриан Канду: Мы близки к выполнению условий и для второго транша макрофинансовой помощи

Республика Молдова очень близка к выполнению условий и для второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Loc de dialog” на Радио Молдова, передает IPN.

Глава парламента сказал, что власти пригласят миссию из Брюсселя, которая должна оценить все успехи и неудачи Республики Молдова для принятия нового решения в том, что касается макрофинансовой помощи. „Миссия могла бы приехать, чтобы оценить ситуацию и для второго транша помощи, мы очень близки к моменту, когда выполним и условия для второго транша”, - заявил Андриан Канду.

Что касается аннулирования результатов местных выборов в муниципии Кишинев, из-за чего был приостановлен первый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза, Андриан Канду сказал, что должны быть готовыми выводы парламентской Юридической комиссии о необходимости изменения избирательного законодательства. Впоследствии будет обсуждаться в парламенте вопрос о необходимости изменения законодательства.

Ссылаясь на пакет законов о налоговой реформе, глава парламента сказал, что некоторые поторопились подвергнуть критике эти проекты, без того, чтобы хорошо их изучить. „Рекомендую всем внимательно прочитать законы, а когда они вступают в силу, сделать необходимые анализы и проявить терпение и увидеть результаты этих законов”, - заявил Андриан Канду, отметив, что легче всего заниматься критикой.

Председатель парламента добавил, что предоставление гражданства за инвестиции практикуется во многих странах, и важно найти подходящую модель. Для этого, говорит Андриан Канду, был заключен договор с международной компанией, которая организует весь процесс получения гражданства Республики Молдова за инвестиции. Эта компания будет проверять, откуда деньги у потенциальных бенефициаров, будет отслеживать весь процесс подачи документов и другие процедуры.