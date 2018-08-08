Игорь Шорников: Молдова будет оккупирована собственной армией, как это случилось в странах Латинской Америки

Приднестровский эксперт раскритиковал новую стратегию обороны Молдовы. Новая национальная стратегия обороны РМ разработана на основе устаревшей оценки военно-политической ситуации в Европе и внутренне противоречива, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников.

Как передает ИНФОТАГ со ссылкой на сайт неправительственной организации, в своем докладе на недавно состоявшемся «круглом столе» с международным участием «Российское миротворчество на Днестре: новые риски и перспективы» приднестровский эксперт высказал мнение, что осуществление Стратегии «будет представлять собой отход от закрепленного в Конституции нейтрального статуса Молдовы».

Политолог также обратил внимание, что документ рассчитан на «формирование в РМ профессиональной армии (т.е. наличия вооруженных людей, служащих не своему народу, а за деньги)».

«План действий по внедрению национальной стратегии обороны предполагает увеличение финансирования на эти цели более чем вдвое - с 625 миллионов лей в 2018 году до 1,5 миллиарда в 2025-м. Составители документа понимают, что для бюджета РМ такие расходы непосильны. Финансирование реформ в вооруженных силах, а также содержания армии они рассчитывают осуществлять за счет совместных проектов с иностранными партнерами, о чем, надо полагать, предварительные договоренности уже достигнуты. Давайте зададимся вопросом: при финансировании армии из-за рубежа, за счет стран НАТО, что останется от нейтрального статуса РМ?», - высказал недоумение Шорников.

По его мнению, Молдову ведут в военной сфере «по политике, которую проводили США в отношении стран Латинской Америки».

«Вашингтон финансировал и снабжал оружием и техникой вооруженные силы латиноамериканских стран, обучал их офицерский корпус. И в 30-50-е годы прошлого века США добились ситуации, когда большинство этих стран оказались по существу оккупированными собственными армиями», - напомнил эксперт, не исключив, что подобная перспектива ожидает и Молдову.

Новая национальная стратегия обороны Молдовы, принятая парламентом, вступила в силу в минувшую пятницу без промульгации президентом Игорем Додоном. Согласно принятому документу, Стратегия направлена на «консолидацию, развитие и модернизацию способности национальной системы обороны для адекватного ответа на угрозы и риски безопасности государства, а также на адаптацию нормативной базы к целям стратегии и на обеспечение финансирования национальной обороны».