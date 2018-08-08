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Происшествия
Матерящиеся женщины совершили избиение мужчин, отдыхающих в «Орхейленде»
08.08.2018

Буйное поведение отдыхающих в семейном культурно-развлекательном парке в Оргееве шокировало очевидцев.

Вместо того, чтобы культурно проводить свой досуг, группа людей принялась бурно выяснять отношения. Ссора быстро переросла в настоящую драку. Причем наиболее активное участие в ней принимали несколько женщин. Дамы громко и нецензурно ругались, а также колотили мужчин руками и сумочками. 

Инцидент попал на видео. Как выяснилось, поводом к драке стало недостойное поведение пьяного мужчины. Остальные участники пытались разнять драчунов, цитирует представителей развлекательного центра point.md. Сотрудники парка уладили конфликт.


 
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