Матерящиеся женщины совершили избиение мужчин, отдыхающих в «Орхейленде»

Буйное поведение отдыхающих в семейном культурно-развлекательном парке в Оргееве шокировало очевидцев.

Вместо того, чтобы культурно проводить свой досуг, группа людей принялась бурно выяснять отношения. Ссора быстро переросла в настоящую драку. Причем наиболее активное участие в ней принимали несколько женщин. Дамы громко и нецензурно ругались, а также колотили мужчин руками и сумочками.

Инцидент попал на видео. Как выяснилось, поводом к драке стало недостойное поведение пьяного мужчины. Остальные участники пытались разнять драчунов, цитирует представителей развлекательного центра point.md. Сотрудники парка уладили конфликт.