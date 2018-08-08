В полку молдавских врачей-взяточников прибыло: К хирургам и гинекологам присоединились имажисты, которым даже зарплата не нужна

5 наивных вопросов о том, как сейчас борются с коррупцией в медицинской сфере Молдовы, но побороть не могут

«Томограф» — так теперь называют коррупцию в медицинских учреждениях Молдовы. «Томограф-1» – это взяточничество в медучреждениях для взрослых, «Томограф-2» — для детей.

1. А что случилось?

Случилось то, что в медицинские центры нагрянули офицеры НЦБК и прокуроры антикоррупции. В ходе проверок в Республиканском центре медицинской диагностики Сильвиу Кондря – завотделением радиологии, был задержан и помещен под арест на 30 суток. Ещё один подозреваемый получил 25 суток. В общей сложности 14 человек подозреваются в пассивной коррупции и превышении служебных полномочий. Полиция подозревает их в создании преступной схемы по отъему денег у пациентов, когда по предварительному сговору врачи отправляли граждан на томографию в обход записи. У Кондря, кстати, в закромах нашли сотни тысяч евро, долларов и леев!

Затем 1,5 млн леев обнаружили в ходе обысков в столичном Институте матери и ребенка (ИМР). Следственные действия проходили в рамках расследования дела о коррупции «Томограф-2». Деньги были найдены в кабинетах врачей отделения радиологии и в банковской ячейке завотделением Николая Дони. Речь также идет о прохождении обследований вне очереди.

2. Что говорит Минздрав?

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты взялось за расследование деятельности по использованию медицинского оборудования для оказания высокоэффективных услуг.

Минздрав подчеркнул, что сожалеет и осуждает случаи коррупции в медицинской системе и просит менеджеров медучреждений принять все меры по борьбе с этим явлением. Ведомство готово оказать всю необходимую поддержку правоохранительным органам, чтобы взяточничество было уничтожено.

3. Кого попросили уйти?

Всех тех, кто «случайно надел белый халат». С таким призывом выступил генеральный секретарь Министерства здравоохранения Борис Гылкэ. На своей странице в Фейсбуке он написал:

«Мы констатируем, что неофициальные платежи, злоупотребления должностным положением и взяточничество в системе здравоохранения остаются на укоренившейся морали некоторых сотрудников. До сих пор, согласно опросам, самыми коррумпированными были хирурги, гинекологи и травматологи. Теперь к ним присоединились имажисты. Кто следующий? Позор! Позор тем, кто случайно надел белый халат, кто таким поведением, сознательно и безрассудно, унижает не только пациентов, но и всё медицинское сообщество! Я обращаюсь к ним: не унижайте коллег, не унижайте граждан, не унижайте страну, не унижайте свои семьи! Лучше уйдите из системы!»

4. Мздоимцы уйдут, и заживем здорово?

Об этом мы поговорили с экономическим экспертом Юрием Моркотыло. Он считает, что, в нашем случае, уйдут одни, придут другие - такие же.

- Одних задерживают, а потом на место задержанных назаначают других, таких же, своих, которые будут делиться. Или проверяют один раз, перед выборами, например. Нужны последовательные проверки, не для того, чтобы только показать, что они борются. Необходимы чистки с точки зрения коррупционных элементов. Нужна транспарентность при приеме на работу. Мне нравится опыт Грузии в этом плане, - сказал Юрий Моркотыло.

5. Может, резкое повышение зарплаты врачей снизит коррупцию?

Повышение зарплаты - один из главных принципов для уменьшения риска коррупции и привлечения более компетентных людей в систему. Это касается как медицинской сферы, так и других секторов. Однако с тем уровнем коррупции и практиками «кумэтризма», которые существуют в нашей стране, это хоть и необходимая, но далеко не достаточная мера, - считает Юрий Моркотыло. - Даже если мы повысим зарплаты в 2-3 раза, но оставим эти практики, а также людей, которые сейчас в системе, это ничего не даст. В судебной системе сильно подняли зарплаты, и что? Людям, которые несколько лет имели огромные откаты, даже зарплаты в 15-30 тысяч леев не нужны. А если на томографе врач получал миллионы в год, то зарплата в 15 тысяч леев для него, сами понимаете, мелочь...

ПАВЕЛ МУНТЯН