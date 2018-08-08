Киртоакэ потерял контроль: крики и оскорбления в суде

Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ, обвиняемый по делу о платных парковках, вышел из себя на судебном заседании, начав кричать и оскорблять прокурора.

Во вторник должны были продолжиться слушания свидетеля со стороны обвинения – вице-примара Нистора Грозаву. Однако заседание суда прервали, так как адвокаты Киртоакэ в очередной раз потребовали отозвать судью Александра Негру. В итоге заседание снова перенесли.

Выйдя из зала, Киртоакэ при всех назвал прокурора Думитру Робу "лжецом". В гневе экс-примар начал кричать на гособвинителя, заявляя, что судебный процесс — "это издевательство".

Завершив свою речь перед журналистами, Киртоакэ развернулся и стал уходить, как вдруг вспомнил, что ему еще есть, что сказать. Он вернулся к прессе как раз в тот момент, когда заявления делал прокурор. Тогда бывший градоначальник на повышенных тонах стал требовать у него признать, что он изменит Киртоакэ судебный контроль на другую предварительную меру, если тот опубликует записи судебных заседаний, которые делает. Завершив свою пламенную речь, Киртоакэ даже не дождался ответа Робу и ушел.

"Не буду комментировать то, что сказал Дорин Киртоакэ. Сторона защиты добилась поставленной цели – не завершать слушания свидетеля Нистора Грозаву. Адвокаты снова выдвинули требования об отзыве судьи, приведя необоснованные аргументы", — сказал прокурор.

В итоге запрос стороны защиты отклонили, а уже седьмое заседание, на котором пытались заслушать Грозаву, перенесли.

"Заявления Киртоакэ и стороны защиты не обоснованы. Их действия — вызывающие и направлены на затягивание судебного процесса", — заявил Робу.

Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе. Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.