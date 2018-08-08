Страх темноты: как научить ребёнка не бояться?

Анна Красильникова

Если ваш ребенок боится темноты, это может доставлять множество беспокойств ему и вам. Психолог, эксперт по детско-родительским взаимоотношениям Анна Красильникова дает 5 простых советов по решению этой проблемы.

Страх перед темнотой и ночными звуками заложен в нас от природы. Ведь наши далёкие предки жили не в столь комфортабельных и безопасных условиях, как мы. Они проживали в лесах и пещерах, где водилось множество диких и голодных хищников, которые выходили поохотиться ночью.

Хищники, обычно, не предупреждали о своем нападении, и, пользуясь эффектом неожиданности, набрасывались на свою жертву. Так что, нашим предкам нужно было быть всегда начеку, особенно ночью. Прислушиваться к каждому шороху, замечать каждую тень.

И главное – не спать, особенно если ты один.

Это был очень полезный страх. Если бы не он, всех наших далёких прародителей съели бы голодные хищники, и мы вряд ли бы появились на свет.

Конечно, сегодня бояться диких зверей, змей и т. п. нет смысла. Но дети всё равно боятся засыпать самостоятельно в темноте.

Как же помочь ребёнку преодолеть этот страх?

Бесполезно убеждать и уговаривать ребёнка, что бояться нечего. На уровне ума он может понимать, что зомби не существует. Но инстинкт сильнее (см. выше). Нельзя стыдить ребёнка за его страх. Многие взрослые тоже боятся темноты (см. выше). Не позволяйте ребёнку смотреть мультики, фильмы, играть в виртуальные игры, где присутствуют страшные персонажи. Психика ребенка очень восприимчива к подобного рода картинкам. Используйте небольшие ночники в комнате ребёнка, в прихожей и в туалете. Абсолютная темнота провоцирует возникновение весьма неприятных фантазий (и не только у детей). Предложите ребёнку нарисовать то, чего он боится. А потом трансформировать этого монстра с помощью пририсовывания бантиков, колокольчиков, доброй улыбки . и т.п. в нечто симпатичное и забавное. Как правило, получается достаточно милый персонаж. Ему можно дать имя и «отправить» жить в волшебную страну, которую ребёнок нарисует. Желательно рисовать вместе со взрослым.

Следуя этому нехитрому алгоритму, вы научите своего ребёнка не бояться темноты. А укладывание спать перестанет быть для вашей семьи испытанием на прочность нервной системы.