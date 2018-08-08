Страх темноты: как научить ребёнка не бояться?

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Семья
Анна Красильникова
Если ваш ребенок боится темноты, это может доставлять множество беспокойств ему и вам. Психолог, эксперт по детско-родительским взаимоотношениям Анна Красильникова дает 5 простых советов по решению этой проблемы.
Страх перед темнотой и ночными звуками заложен в нас от природы. Ведь наши далёкие предки жили не в столь комфортабельных и безопасных условиях, как мы. Они проживали в лесах и пещерах, где водилось множество диких и голодных хищников, которые выходили поохотиться ночью.
Хищники, обычно, не предупреждали о своем нападении, и, пользуясь эффектом неожиданности, набрасывались на свою жертву. Так что, нашим предкам нужно было быть всегда начеку, особенно ночью. Прислушиваться к каждому шороху, замечать каждую тень.
И главное – не спать, особенно если ты один.
Это был очень полезный страх. Если бы не он, всех наших далёких прародителей съели бы голодные хищники, и мы вряд ли бы появились на свет.
Конечно, сегодня бояться диких зверей, змей и т. п. нет смысла. Но дети всё равно боятся засыпать самостоятельно в темноте.
Как же помочь ребёнку преодолеть этот страх?
Следуя этому нехитрому алгоритму, вы научите своего ребёнка не бояться темноты. А укладывание спать перестанет быть для вашей семьи испытанием на прочность нервной системы.
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