Принципов нет, совести тоже: Как в Молдове вор вора грабит

Я не знаю, какие «красные линии» переступил бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат, сейчас отбывающий наказание за коррупцию в столичной тюрьме, но рядовые граждане — какую бы профессию они бы ни представляли, - делают то же самое. Отличаться могут только масштабы и, например, объекты.

То, что в Молдове воруют едва ли не все — это нам, кажется, хорошо известно: кто-то бордюры, кто-то елочные игрушки , кто-то — трости у инвалидов, ну а кто-то, если речь зашла о журналистике, ворует статьи — нагло и бесцеремонно. Издержки профессии — в этом нет ничего нового; хотя, признаться честно, на нервной системе каждый отдельно взятый случай отзывается расстройством. Вроде знаешь, что так будет, вроде привык, но не нервничать не можешь. У меня, по крайней мере, так — всякий раз обидно, когда твои коллеги по цеху не ценят твой труд, или труд вашей редакции — очень кропотливый, объемный. Как в случае с молдавской бабушкой сестер Хачатурян, которые в Москве убили отца-тирана.

Но обидно — это одна часть истории, другая ее часть заключается в привычке наших соотечественников, пойманных на воровстве, строить какие-то песчаные замки до тех пор, пока их не смоет волна аргументов, приводить которые, по большому счету, и необходимости не было, потому что вся ситуация на поверхности... Знаете, говорят, что вор у вора не украдет. В Молдове — очень даже. Причем второй даже будет абсолютно убежден в своей правоте.

Все вышеизложенное может показаться абстрактным или наоборот — чересчур нишевым. Но переложите слова на свою «музыку», и вы увидите, что они отлично подходят при описании ситуации в любой отечественной сфере или отрасли. Потому что «все так делают — почему мне нельзя?» И всем вокруг начинает казаться, что можно.

В Молдове любят искать оправдание своим ошибкам. Когда оправдания в голову не приходят, начинается «игра в незнайку» - глупая с начала и до конца.

Я не знаю, умеют ли в Молдове признавать свои ошибки — из моего опыта могу сказать, что этому научились единицы: остальные считают себя корифеями в своей профессии, мэтрами, которые отличаются от своих коллег «ниже рангом» только выражением лица, с которым они совершают точно те же ошибки. И они не воруют, а «заимствуют», не опаздывают, а «задерживаются». Разница только в формулировках.

В стране все сложнее отыскать порядочных людей...

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ