Водитель избежал штрафа из-за составленного на румынском языке протокола

Автомобилист опротестовал в суде протокол о наказании за нарушение правил дорожного движения, указав, что ему не предоставили переводчика для объяснения причины наказания.

Согласно постановлению суда, в исковом заявлении истец отметил, что водителя личного автомобиля патрульный попросил предъявить документы, после чего попросил его подписать протокол о нарушении п.1 ст. 240 Кодекса о правонарушениях. Однако водитель отказался подписать документ, заявив, что он не знает румынского языка и нуждается в переводчике. Его требование было включено в протокол, сообщает bizlaw.md.

Истец также сказал, что патрульный инспектор не объяснил ему его права и обязанности так, чтобы он понял их. В связи с этим истец попросил суд аннулировать протокол и решение о наказании.

Суд сектора Рышкановки отклонил обжалование, поданное водителем, как необоснованное. Решение суда первой инстанции было отменено впоследствии Апелляционным судом, который распорядился о прекращении административного процесса.

Магистраты из Аппеляционного суда установили, что протокол не отвечает правовым требованиям Кодекса о правонарушениях. Согласно п. 2 ст. 379 данного Кодекса, лицо, не понимающее государственный язык или не говорящее на нем, имеет право знакомиться со всеми актами и материалами дела, а также изъясняться с органом, уполномоченным рассматривать дело о правонарушении, через переводчика.

В то же время, согласно ст. 6 § 3 ЕСПЧ, любой обвиняемый имеет право быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения.

Таким образом Апелляционный суд постановил, что первая инстанция неправильно истолковала в данном случае отсутствие нарушения права на переводчика. В протоколе о правонарушении было отмечено, что водитель не знает румынский язык. Таким образом, протокол не соответствуют условиям, указанным в п. 3 ст. 443 Кодекса о правонарушениях, и должен быть признан недействительным. Правонарушитель не смог защищаться по действию, в котором подозревается, поскольку его не обеспечили переводчиком.

Постановление Апелляционного суда окончательное, в связи с чем гражданин избежал наложенного на него наказания.