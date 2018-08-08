Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор ответил на обвинения после объявления его персоной нон-грата в Сороках.

Как сообщалось ранее, ветераны войны на Днестре Сорокского района объявили «группу Шора – организованной преступной группой и персоной нон грата в Сороках». С таким заявлением выступил вице-председатель Партии национального единства и лидер ветеранов Сорокского района Александр Чимбричук

На своей странице в соцсети Шор написал, обращаясь к нему: «Господин Чимбричук. Я с глубочайшим уважением и почтением отношусь к ветеранам вообще, и к участникам боев за независимость Молдовы, в частности. Я активно сотрудничаю с ветеранской организацией Оргеева, всячески ее поддерживаю, оказываю помощь комбатантам, находящимся в здравии, и семьям погибших героев. Мы облагородили Аллею Памятников в Оргееве, где находится, в том числе, мемориал, посвящённый памяти павших на Днестре». «При большом желании вы можете навести справки. Господин Чимбричук, как бывший активный член ЛДПМ, вы не можете не понимать, что команда Филата обокрала и предала весь народ, включая участников боевых действий», - продолжил далее Илан Шор. Он отметил, что не берется оценивать нынешних лидеров Партии национального единства - Шалару и Бэсеску, о которых знает по прессе, подчеркнув, что пусть оценку их деятельности на посту министра транспорта и президента соседней страны дают прокуратуры Молдовы и Румынии.

«Тем более, не зная рода ваших занятий, не могу судить об объёме ваших полномочий. Но что-то подсказывает, что в них не входит ограничивать мои передвижения по стране. Ездить или не ездить в Сороки я буду решать сам. А черта оседлости закончилась вместе с русским царизмом. Вы, Александр, как бы помягче выразиться, не похожи на русского царя, чтобы вновь ее вводить», - подчеркнул Илан Шор.

