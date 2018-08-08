Андриевский: Оппозицию не интересует судьба молдавской экономики

Политический комментатор Виталий Андриевский, утверждает, что пакет законов, составляющих «малую налоговую реформу», принятый недавно парламентом, принесет пользу экономике страны.

В то же время, Андриевский не понимает неконструктивное отношение правой оппозиции, критикующей эти меры только потому, что они продвигаются Демпартией. По мнению Андриевского, которым он поделился в публикации на Фэйсбуке, представители ПДС, Платформы «ДА» и ЛДПМ демонстрируют, что их не интересует судьба молдавской экономики, пишет alllmoldova.com

«Несколько вариантов ответа: 1. Оппозиции безразлична судьба бизнеса. 2. Оппозиции безразлично состояние экономики. 3. Оппозиция понимает важность этих реформ, но критикует их, так как их реализует команда Плахотнюка» - написал Андриевский.

Напомним, пакет законов, составляющих «малую налоговую реформу», предусматривает, что прожиточный минимум не будет облагаться налогом, что происходит в нашей стране впервые. Таким образом, в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, с около 11 300 леев до 24 000 леев. Ставка подоходного налога будет единой — 12%, снизившись с 18%. Кроме того, вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования составит 18% вместо 23%, который действует в настоящее время. Реформа также включает ограничение злоупотреблений в отношении бизнесменов со стороны правоохранительных органов.