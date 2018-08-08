Первая встреча президента РМ с новым послом РФ. Что обсудили на встрече?

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в нашей стране Олега Васнецова.

Как сообщает ТРИБУНА со ссылкой на пресс-службу президента, Игорь Додон пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии Российской Федерации в Кишинэу.

Во время церемонии Игорь Додон отметил, что ожидается очень плотная двусторонняя повестка дня в ближайшие месяцы, которая включает в себя: визит в Молдову официальной делегации РФ во главе с заместителем председателя Государственной Думы для участия во Всемирном конгрессе семей, который состоится 14-16 сентября; Экономический форум в Кишиневе, запланированный на 20-22 сентября; визит Патриарха Кирилла в Молдову; планируемый на октябрь официальный визит Президента Додона в Российскую Федерацию и другие мероприятия.

В то же время глава государства выразил уверенность, что все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации.

«У нас много общего. Наши страны связывают общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тысяч молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок) и, уверен, общее будущее. У нас общая религия – Православная Церковь Молдовы является составной частью Русской Православной Церкви» – отметил Игорь Додон.

Глава государства также выразил уверенность, что совместными действиями этот непростой период в наших двусторонних отношениях может быть преодолен. В контексте, Президент Молдовы подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного молдавско-российского политического диалога на всех уровнях.

Кристина Гурез