Думитру Норок: Команды врачей едут в село, чтобы измерить давление и пульс и посоветовать больному... поехать к врачу в город

Медики скептически отнеслись к предвыборной инициативе Демпартии направить в села команды врачей. Кампания «Доктор для тебя» стартовала по инициативе премьер-министра Павла Филипа и официально нацелена на предоставление медицинских услуг жителям сельской местности. На самом деле главная цель - продемонстрировать, что правящая ДПМ заботится о жителях провинции. При этом специалистов отрывают от основной работы и отправляют на проведение бесплатных осмотров пациентов, у которых нет на руках никаких результатов обследований и анализов. А раз их нет – нет и возможности поставить диагноз. Тогда зачем ехать?

В первый день акции, объявленной в канун выборов, 750 человек получили бесплатные медицинские консультации. Как сообщила пресс-служба правительства, в села выехали смешанные команды специалистов, в том числе эндокринологи, офтальмологи, неврологи и кардиологи. Преподаватель университета, депутат парламента-90, доктор Думитру Норок (на фото) считает, что это не спасет систему здравоохранения, которая находится в плачевном состоянии: «У нас нездоровое и отчаявшееся население, это головная боль не только людей, но и правительства. В предвыборный год власти решили, что надо что-то сделать и для медицины, и отправляют команды в районы, в села, то есть привозят врачей к пациентам».

Врач уверен, что такие методы профилактики устарели: «Методы эти мы проходили давно, работая еще в советские времена, потому что и тогда собирали бригады и отправляли их в села, выявляли больных. Но для того, чтобы лечить, медицине нужно иметь условия. И нужен ответственный пациент, который хочет лечиться, заботиться о своём здоровье».

В интервью радиостанции Europa Liberă Думитру Норок отметил, что профилактический осмотр нужен не больным, а здоровым: «Все хотели бы, чтобы врач приезжал по месту жительства, прямо домой, но вот вопрос: с чем он приезжает? С командой городских специалистов, которых в городе и так мало, доктор прибыл в село, не имея результатов обследования пациентов, анализов, которые можно сделать только в городе. Врач приезжает без современного оборудования, он просто измеряет давление, пульс и дает совет пациенту: ехать обследоваться в районные или республиканские медицинские центры. Эту работу, которую делают команды специалистов, может сделать сельская медсестра или семейный врач».

Думитру Норок считает, что нужно перепрофилировать больницы и использовать рационально количество койко-мест. Другой аспект касается аптек и лекарств: «Все аптеки частные. Государство не заботится об этом, в селах нет фармацевтических пунктов, государственных аптек, которые взяли бы на себя расходы по обеспечению лекарствами. Если мы имели бы это - расходы на техническое обслуживание, коммунальные услуги взяли бы на себя больницы или центры семейных врачей, и эти расходы не входили бы в стоимость лекарств; а частники всегда учитывают все это в стоимости».

Думитру Норок также считает, что должны быть приобретены рентгенологические автобусы для сел для раннего выявления некоторых заболеваний. После того, как ста жителям района Фэлешть бесплатно сделали флюорографию, выяснился скандальный факт: в районной больнице рентген-оборудование не менялось с 1978 года!

Как сообщили в пресс-службе правительства, еще 22 июня члены кабинета министров побывали в Фэлештском районе и узнали от директора районной больницы, что аппарат 1978 года выпуска часто выходит из строя. Власти пообещали, что рентген-оборудование будет приобретено для районной больницы из средств фондов национальной компании медицинского страхования. До завершения процедуры закупки жители района будут проходить радиологическое обследование в рамках кампании «Доктор для всех».

Но разве НКМС и правительство не ведут учет рентген-оборудования, которое калечит людей? Почему нужно выезжать в командировку, чтобы узнать об этом ужасе? Старые аналоговые аппараты дают более высокую дозу облучения, при их работе нужно использовать достаточно вредные вещества для проявки рентгенпленки. Сделал бы Филип обследование на таком аппарате себе и своим детям? И вот, вместо того, чтобы заменить эти древности, флюорографию просто перестали делать профилактически всем поголовно, как раньше, она назначается только по показаниям.

Хочется напомнить, что еще в декабре 2017 года Павел Филип обещал купить портативные радиологические комплексы в Белоруссии, куда съездил с визитом. Меморандум о намерениях был подписан в Минске на предприятии, специализирующемся на производстве современного медицинского оборудования. Речь шла о портативных аппаратах для радиологического обследования легких и маммографии с целью профилактики рака и туберкулеза в сельской местности. Оказалось, что все это был блеф. Не вычесть ли расходы на командировку из зарплаты премьера?

Интересно, какие еще древние аппараты эксплуатируют в наших больницах? Вспомним скандал весны 2017 года в Бельцах: один пациент муниципальной больницы лишился носа, трое получили сильные ожоги в ходе сеансов радиотерапии в отделении радиологии в марте. Сеансы проводились на аппарате 1989 года выпуска – то есть ему на тот момент было 28 лет! Тогда говорилось, что это самый старый аппарат в стране. Прокуратура опечатала его только после того, как один из пострадавших обратился в суд. И вот выясняется, что рекорд долгожительства не побит!

До этого скандал с рентген-оборудованием был в 2008 году, когда восемь рентген-аппаратов «Philips Healthcare» установили в РКБ, муниципальной клинической больнице №3, республиканской травматологической больнице, онкоинституте, поликлинике госканцелярии, БСМП, больнице Ворничен, в центре охраны здоровья матери и ребенка. Поставщики обещали, что системы «DuoDiagnost Digital» будут сочетать в одном аппарате радиографию, томографию и рентгеноскопию. Бюджет выделил на это примерно 2,168 миллиона евро. Но «чудо-функции» не работали: нарушили комплектацию, характеристики не соответствовали указанным в договоре о поставке. Оказалось, когда новое оборудование эксплуатируется вполсилы, доза излучаемой им радиации в 10 раз выше! Облучаются и врачи, так и пациенты. Все документы подписывал тогдашний замминистра здравоохранения Борис Головин. 70 процентов сумм ушли авансом, до проверки рентген-аппаратов и подписания акта. Головину предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, но после этого он был избран депутатом парламента от ПКРМ…

Но кто же виноват на глобальном уровне в том, что в стране такое рентген-оборудование? Не врачи же? И не пациенты, которые исправно платят за лечение и страховку? Вместо того, чтобы задать себе этот вопрос, в ходе реформы правительство просто ликвидировало минздрав, создав министерство здравоохранения и социальной защиты, а в его рамках - национальное агентство общественного здравоохранения.Понимая, что людям это не нравится, решили перед выборами пустить пыль в глаза и создали мобильные бригады для сел, чью бесполезную работу активно рекламируют плахотнюковские телеканалы.

Блефом являются и разрекламированные стоматологические обследования. 50 детей получили бесплатные консультации стоматологов, выехавших в село Фундул Галбеней района Хынчешть. И что? Какой толк от того, что поставлен диагноз? Лечить выездные бригады никого не будут: они только констатируют наличие кариеса. Между тем в советские времена по городским и сельским школам ездили автобусы со стоматологическим оборудованием, в котором было все для лечения. Как-то не так власть возрождает давно забытую практику...

Василиса ФРУНЗЕ