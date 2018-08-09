Это уже случилось: в Молдове разбазаривают не только землю

Представители местных властей допустили незаконную добычу полезных ископаемых на своих подшефных территориях.

Антикоррупуционная прокуратура направила в суд дело, обвиняемыми по которому проходят два примара коммун на севере Молдовы.

Обоим вменяется в вину попустительство при исполнении служебных обязанностей. Весной 2017 года, по данным следствия, из-за попустительства обвиняемых к неким работам были допущены неквалифицированные лица. В результате окружающей среде обоих населенных пунктов был причинен большой ущерб, который придется восстанавливать за счет государства.

Отмечается, что речь также идет об аренде земель и смены их назначения без соответствующего решения местных советов и без предоставления и утверждения планов работ, технических проектов и другой документации. По данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, все было сделано на основе… устных договоренностей, по итогу которых некие экономические агенты принялись незаконно добывать полезные ископаемые.

Ущерб государству уже подсчитан и составляет более полумиллиона леев.

Виновным в этих преступлениях грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.