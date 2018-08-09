Донос: когда нас ждет бесплатный и тотальный интернет

Эксперт по криптографии и кибербезопасности рассказал о том, когда интернет на планете Земля станет всеобщим.

Не первый год тотальный или глобальный интернет будоражит умы человечества. И если раньше это казалось некой фантастической утопией, то теперь этим занялись практики — в том числе и знаменитый Илон Маск. Впрочем, и сейчас не все эксперты уверены в возможности реализации этого революционного проекта. Свое мнение о глобальном интернете в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии Александр Донос.

"Думаю это возможно, и рано или поздно человечество к этому придет. Потому что сейчас интернет уже плотно вошел в наш бизнес-процесс под названием "жизнь". Мы ходим и подсчитываем калории, врачи могут непрерывно следить за состоянием здоровья пациента, это настоящая революция в медицине — ведь доказано, что искусственный интеллект, анализируя тысячи факторов, может лучше ставить диагноз чем живой врач", — сказал эксперт.

Интернет действительно стал частью жизни, может быть даже важной ее частью, продолжил собеседник, поэтому рано или поздно глобальный интернет станет реальностью.

"Все потребности современного человека приводят к тому, что мы постоянно должны быть в сети. Независимо от того, где мы физически находимся — спим ли дома, работаем ли, едем в поезде или летим в самолете. И все это приведет к возникновению глобального и, скорее всего, бесплатного интернета", — резюмировал Донос.